ରାଜଧାନୀରେ ରଣହୁଙ୍କାର; ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ମାର୍ଗରେ ଗର୍ଜିଲେ ଶିକ୍ଷକ । ୨ ଦଫା ଦାବିରେ ଦେଲେ ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ।
Published : December 5, 2025 at 11:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭା ଆସିଲେ ଅନେକ ସଂଘ ନିଜର ଦାବିକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓଲ୍ହାଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗର୍ଜନ ଶୁଭୁଛି ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ । ହଜାରେ ହଜାରେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । କେବଳ ୨ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ।
ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମୂଳ ପଦବୀକୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରି ମୂଳ ବେତନ ୩୫ ହାଜର ୪ ଶହ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦାବି ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଠିକା ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଠିକା କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଗଣନା ସହ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା । ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ୧ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଦାବି ଗୁଡିକ ହେଲା:-
୧) ମୂଳ ପଦବୀକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରି ମୂଳ ବେତନ ୩୫, ୪୦୦ ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ଦାବି ।
୩) ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଠିକା ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଦାବି କରି ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଗଣନା ସହ ନୋସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ।
ଏନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ସରକାରୀ କାମରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଦାବିକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓଲ୍ହାଉଛନ୍ତି । ଯଦି ସରକାର ନଶୁଣିବେ ଆମ ଦାବି ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ତୀବ୍ର ହେବ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ରାଜା ରାସ୍ତାକୁ ଓଲ୍ହାଇବେ ।"
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବିକ୍ଷୋଭ ପଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥିଲା । ସବୁବେଳେ ସରକାର ବୈଠକ ଡାକୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବା ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ ।
