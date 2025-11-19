ବିଧାନସଭା ପରିଦର୍ଶନ କଲେ 12 ଦେଶର 40 ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି
37ତମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଇଣ୍ଟରନସିପ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ । PRIDE ତରଫରୁ 12 ଦେଶର 40 ଜଣ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : November 19, 2025 at 9:05 AM IST
PRIDE ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାକୁ 12ଟି ଦେଶର 40 ଜଣ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା 37ତମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଇଣ୍ଟରନସିପ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ (37th International Parliamentary Internship Program 2025) ବା ଆଇପିଆଇପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ ଏହି ବୈଠକକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରିବା ସହ ବିଧାନସଭାର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟର Parliamentary Research and Training Institute for Democracies (PRIDE) ପକ୍ଷରୁ ଆଇପିଆଇପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଧାନସଭାର ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ । ଚଳିତ 17ତମ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ମୋଟ 62 ଦିନ ଅଧିବେଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ହେବା ସହ ନେଭା (NeVA) ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାଗଜ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ।"
କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧି:
ମାଲେସିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ, ସୋମାଲିଆ, ମାଳଦ୍ୱୀପ, ନାଉରୁ, ନାଇଜେରିଆ, ତାଞ୍ଜାନିଆ ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲା ଭଳି 12 ଦେଶର 40 ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ଯାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନୀତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦୀୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ନିବିଡ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ଭାରତୀୟ ସଂସଦୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଉତ, ବିଧାନସଭାର ଗବେଷଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରାଇଡ ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
