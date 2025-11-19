ETV Bharat / state

ବିଧାନସଭା ପରିଦର୍ଶନ କଲେ 12 ଦେଶର 40 ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି

37ତମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଇଣ୍ଟରନସିପ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ । PRIDE ତରଫରୁ 12 ଦେଶର 40 ଜଣ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 19, 2025 at 9:05 AM IST

PRIDE ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାକୁ 12ଟି ଦେଶର 40 ଜଣ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା 37ତମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଇଣ୍ଟରନସିପ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ (37th International Parliamentary Internship Program 2025) ବା ଆଇପିଆଇପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ ଏହି ବୈଠକକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରିବା ସହ ବିଧାନସଭାର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବିଧାନସଭା ପରିଦର୍ଶନ କଲେ 12 ଦେଶର 40 ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି (ETV Bharat)

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟର Parliamentary Research and Training Institute for Democracies (PRIDE) ପକ୍ଷରୁ ଆଇପିଆଇପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "​ବିଧାନସଭାର ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ । ଚଳିତ 17ତମ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ମୋଟ 62 ଦିନ ଅଧିବେଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ହେବା ସହ ନେଭା (NeVA) ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାଗଜ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ।"

ବିଧାନସଭା ପରିଦର୍ଶନ କଲେ 12 ଦେଶର 40 ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି (@MahalingMukesh)
ବାଚସ୍ପତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "12ଟି ଦେଶର 40 ଜଣ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି 3 ଦିନ ଓଡିଶାରେ ରହିବେ । ଓଡିଶାର ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ । ଓଡିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ । ଆମ ପରମ୍ପରା ସହିତ ପରିଚିତ ହେବେ ।"

କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧି:

ମାଲେସିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ, ସୋମାଲିଆ, ମାଳଦ୍ୱୀପ, ନାଉରୁ, ନାଇଜେରିଆ, ତାଞ୍ଜାନିଆ ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲା ଭଳି 12 ଦେଶର 40 ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ଯାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି ।

ବିଧାନସଭା ପରିଦର୍ଶନ କଲେ 12 ଦେଶର 40 ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି (@MahalingMukesh)

​କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନୀତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦୀୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ନିବିଡ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ​

ବିଧାନସଭା ପରିଦର୍ଶନ କଲେ 12 ଦେଶର 40 ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି (@MahalingMukesh)

ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ଭାରତୀୟ ସଂସଦୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଉତ, ବିଧାନସଭାର ଗବେଷଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରାଇଡ ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ବିଧାନସଭା ପରିଦର୍ଶନ କଲେ 12 ଦେଶର 40 ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି (@MahalingMukesh)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

