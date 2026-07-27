ବେଲଗାମ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର, କେମିତି ଚଳିବ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି
ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଚିନି, ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଖାଉଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 27, 2026 at 11:43 PM IST
Essential Commodities Prices Soar, କଟକ : ବଜାରରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଖାଉଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଚିନି, ଖାଇବା ତେଲ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଉଟି ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ । ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକଟି ଦର କିଲୋ ପ୍ରତି 5ରୁ 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସରୁ ଚାଉଳ ଦର କିଲୋପ୍ରତି 10 ଟଙ୍କାରୁ 12 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟମ ଚାଉଳ ଦର କିଲୋପ୍ରତି 4ରୁ 5 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେହିପରି ହରଡ଼ ଡାଲି ଏବଂ ବୁଟ ଡାଲି କିଲୋପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ, ବିରି ଡାଲି କିଲୋପ୍ରତି 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେହିପରି ଚିନି ଦର ରିଟେଲରେ କିଲୋପ୍ରତି 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଖାଇବା ତେଲ ଦର ମଧ୍ୟ ଲିଟର ପ୍ରତି 2/3 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଗୋଟା ଶୋରିଷ ଏବଂ ଶୋରିଷ ତେଲ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ମାଲଗୋଦାମ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଛାଟୋଇ । ସେହିପରି ବିଳମ୍ବରେ ଫସଲ ଲଗାଯିବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଛାଟୋଇ କହିଛନ୍ତି । ତେଵେ ଏହି ଦର ସ୍ୱଭାବିକ ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଅର୍ଥାତ ପାଗ ଯଦି ଭଲ ରହିବ ତେଵେ ଏହି ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଛାଟୋଇ । ହେଲେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବଜାରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁତ ରହିଛି ।
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର କେବେ ସଙ୍କଟ ରହିବ ନାହିଁ । ସେହିପରି ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ମାଲଗୋଦାମରେ ଏବେ ମାତ୍ର 30 ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି । ବଜାର ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ । ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଭୟ କରି ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବାକୁ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀ ଛାଟୋଇ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଏବଂ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି । ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବାଦାମବାଡ଼ିର ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବଭଳି ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ, ତଥାପି ମିଲ୍ ପ୍ରତି ସେ ପୁରୁଣା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ 10 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ମିଲ୍ ପ୍ରତି 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଅଧିକ ଦର କରିଲେ ଗରାଖ ଆସିବେ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ସେ କମ୍ ଲାଭ ରଖି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି । ନିଜର ଜାଗା ଥିବାରୁ ଭଡ଼ା ଦେବାଜୁ ପଡୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବଢୁ ଥିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ।
ସେହିପରି ସୁରେଶ କୁମାର ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଖାଉଟି ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି । ଦର ଏମିତି ବଢ଼ିଲାଣି ଯେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଚଳାଇବି ତାହାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଗଲାଣି । ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାଜୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ - ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ; ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ରୋକିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛ ଜଣାଅ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ - କୋଟିପତି ନିଶା ବେପାରୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ