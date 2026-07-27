ETV Bharat / state

ବେଲଗାମ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର, କେମିତି ଚଳିବ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି

ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଚିନି, ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଖାଉଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Prices of essential commodities soar, families worried about how they will survive
ବେଲଗାମ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର, କେମିତି ଚଳିବ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 27, 2026 at 11:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Essential Commodities Prices Soar, କଟକ : ବଜାରରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଖାଉଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଚିନି, ଖାଇବା ତେଲ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଉଟି ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ । ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକଟି ଦର କିଲୋ ପ୍ରତି 5ରୁ 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସରୁ ଚାଉଳ ଦର କିଲୋପ୍ରତି 10 ଟଙ୍କାରୁ 12 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟମ ଚାଉଳ ଦର କିଲୋପ୍ରତି 4ରୁ 5 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେହିପରି ହରଡ଼ ଡାଲି ଏବଂ ବୁଟ ଡାଲି କିଲୋପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ, ବିରି ଡାଲି କିଲୋପ୍ରତି 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେହିପରି ଚିନି ଦର ରିଟେଲରେ କିଲୋପ୍ରତି 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଖାଇବା ତେଲ ଦର ମଧ୍ୟ ଲିଟର ପ୍ରତି 2/3 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଗୋଟା ଶୋରିଷ ଏବଂ ଶୋରିଷ ତେଲ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।


ବେଲଗାମ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର, କେମିତି ଚଳିବ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି (ETV Bharat Odisha)

ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ମାଲଗୋଦାମ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଛାଟୋଇ । ସେହିପରି ବିଳମ୍ବରେ ଫସଲ ଲଗାଯିବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଛାଟୋଇ କହିଛନ୍ତି । ତେଵେ ଏହି ଦର ସ୍ୱଭାବିକ ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଅର୍ଥାତ ପାଗ ଯଦି ଭଲ ରହିବ ତେଵେ ଏହି ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଛାଟୋଇ । ହେଲେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବଜାରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁତ ରହିଛି ।


ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର କେବେ ସଙ୍କଟ ରହିବ ନାହିଁ । ସେହିପରି ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ମାଲଗୋଦାମରେ ଏବେ ମାତ୍ର 30 ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି । ବଜାର ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ । ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଭୟ କରି ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବାକୁ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀ ଛାଟୋଇ କହିଛନ୍ତି ।

ବେଲଗାମ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର, କେମିତି ଚଳିବ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି
ବେଲଗାମ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର, କେମିତି ଚଳିବ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଏବଂ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି । ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବାଦାମବାଡ଼ିର ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବଭଳି ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ, ତଥାପି ମିଲ୍ ପ୍ରତି ସେ ପୁରୁଣା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ 10 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ମିଲ୍ ପ୍ରତି 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଅଧିକ ଦର କରିଲେ ଗରାଖ ଆସିବେ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ସେ କମ୍ ଲାଭ ରଖି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି । ନିଜର ଜାଗା ଥିବାରୁ ଭଡ଼ା ଦେବାଜୁ ପଡୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବଢୁ ଥିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ।

ବେଲଗାମ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର, କେମିତି ଚଳିବ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି
ବେଲଗାମ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର, କେମିତି ଚଳିବ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି (ETV Bharat Odisha)
ସେହିପରି ଶିବରାମ ନାମକ ଜଣେ ଖାଉଟି ମଧ୍ୟ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଉ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ପରିବାର ଚଳିବ । ଅଳ୍ପ ଦରମା ପାଉଥିବା ଲୋକ କେମିତି ପରିବାର ଚଳାଇବେ । ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ମାସିକ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ବେଲଗାମ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର, କେମିତି ଚଳିବ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି
ବେଲଗାମ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର, କେମିତି ଚଳିବ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ସୁରେଶ କୁମାର ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଖାଉଟି ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି । ଦର ଏମିତି ବଢ଼ିଲାଣି ଯେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଚଳାଇବି ତାହାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଗଲାଣି । ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାଜୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ - ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ; ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ରୋକିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛ ଜଣାଅ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ - କୋଟିପତି ନିଶା ବେପାରୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

ESSENTIAL COMMODITIES PRICE HIKE
COMMODITIES PRICE HIKE
ESSENTIAL COMMODITIES PRICES SOAR
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବୃଦ୍ଧି
ESSENTIAL COMMODITIES PRICES SOAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.