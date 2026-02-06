ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶିମିଳିପାଳ ଗସ୍ତ: ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା, ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ETV Bharat / state

ପ୍ରଥମେ ଶିମିଳିପାଳ ବାସୀନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ୪ଟି BSNL ଟାୱାରର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।

ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଜନ୍ମମାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତିନି ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଗସ୍ତର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଗୁଡୁଗୁଡ଼ିଆରେ ଥିବା ବନ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହରୁ ସକାଳ ୯.୩୫ରେ ବାହାରି ଗୁଡୁଗୁଡ଼ିଆ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ନିକଟରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଗୁଡୁଗୁଡ଼ିଆ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମେ ଶିମିଳିପାଳ ବାସୀନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ୪ଟି BSNL ଟାୱାରର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଶିମିଳିପାଳ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ତିନିଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅସ୍ତକୁଆଁର, ଗୁଡୁଗୁଡ଼ିଆ ଓ ବରେହିପାଣିର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ସହ ଭାବବିନିମୟ କରିଥିଲେ ।

ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଚାକିରି କରିବା ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମହାମହିମ ଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ।
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଚାକିରି କରିବା ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମହାମହିମ ଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ।ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତୁରନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।

ଶିମିଳିପାଳ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ତିନିଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅସ୍ତକୁଆଁର, ଗୁଡୁଗୁଡ଼ିଆ ଓ ବରେହିପାଣିର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ସହ ଭାବବିନିମୟ କରିଥିଲେ ।
ଗୁଡୁଗୁଡ଼ିଆ ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସେଠାରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ଟା.୨୦ ରେ ସଡ଼କ ପଥ ଦେଇ ଯଶିପୁର ସ୍ଥିତ ଅନୁକୂଳପୁର ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡକୁ ପତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥଲେ। ସେଠାରୁ ବାୟୁସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପଟର ଯୋଗେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଲେଇକୁଣ୍ଡା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।

ଗୁଡୁଗୁଡ଼ିଆ ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସେଠାରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ଟା.୨୦ ରେ ସଡ଼କ ପଥ ଦେଇ ଯଶିପୁର ସ୍ଥିତ ଅନୁକୂଳପୁର ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡକୁ ପତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥଲେ।
ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମହାମହିମ ଫେବୃଆରୀ ୫ ତାରିଖରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପରୁ ବାୟୁସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟର ଯୋଗେ ଯଶିପୁର ସ୍ଥିତ ଅନୁକୂଳପୁର ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ସଡ଼କ ପଥ ଦେଇ ଶିମିଳିପାଳର ଗୁଡୁଗୁଡ଼ିଆରେ ଯାଇ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ ।

ସେଠାରୁ ବାୟୁସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପଟର ଯୋଗେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଲେଇକୁଣ୍ଡା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମେ ଶିମିଳିପାଳ ବାସୀନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ୪ଟି BSNL ଟାୱାରର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ।
ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

