ରାଇରଙ୍ଗପୁରବାସୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି, ୨୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଉପହାର

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଗୁରୁବାର ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯିବେ । ସେଠାରେ ରାତ୍ର ରହଣି ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, ଓୟୁଏଟି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ, ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ଉନ୍ନତି ଓ ସହରୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପୌରପାଳିକା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୩୬୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ଓ ହାଟବାଦଡ଼ା ଠାରେ ନିଶା ନିବାରରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ରାଇରଙ୍ଗପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । କଚେରୀ ପଡିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଜୟ ମା' କୀଚକେଶ୍ବରୀ, ଜୟ ମା ଜଗଦମ୍ବା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, ଓୟୁଏଟି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ, ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ଉନ୍ନତି ଓ ସହରୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପୌରପାଳିକା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୩୬୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ଓ ହାଟବାଦଡ଼ା ଠାରେ ନିଶା ନିବାରରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏହା ସହିତ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଠାରେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡା.ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଂଟିଆ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏମପି ନବ ଚରଣ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟସଭା ଏମପି ମମତା ମହାନ୍ତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଜୋଲେନ ନାଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ।
ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ୟାମ୍ପସ ଖୋଲାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରୀମାନେ ସହଜରେ ସୁବିଧାରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ । ବର୍ତମାନର ଯୁଗ ଆଇଟି ଯୁଗ ଅଟେ । ଆଇଟିରେ ଦକ୍ଷ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ । ଆୟୁର୍ବେଦ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରିବ । ଏହି ଅଂଚଳ କୃଷି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଓୟୁଏଟି କ୍ୟାମ୍ପସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ଓ କୃଷକ ଭାଇଭଉଣୀମାନେ ଉପକୃତ ହେଇିପାରିବେ । ତୀର ଚାଳନାରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଯୁବତୀ ଓ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଲିମ ପାଇ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବେ । ହଲି ଡେ ହୋମରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି । ଇଗ୍ନୋର ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲାର ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ । ଯାତାୟାତର ସୁଗମ ପାଇଁ ନୂତନ ଭାବେ ତିନିଟି ରେଳପଥର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି ।

ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରବାସୀ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ
"ଏତେଗୁଡିଏ ବିକାଶକୁ ନେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିବା ସହ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଭାରତର ପୂର୍ବଦୋୟ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଫଳ ମିଳିଛି । ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତି ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ପରିବହନ, ବ୍ୟବସାୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ଗବେଷଣା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁବିଧ ଲାଭ ମିଳୁଛି ଓ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଆଦିବାସୀ ଜନଜୀବନ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବେଶ ସମୃଦ୍ଧ । ଆଦିବାସୀ ଭାଇଭଉଣୀମାନେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି", ବୋଲି କହିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।

ରାଇରଙ୍ଗପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।
"ସମାଜର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଲୋକକୁ ଉତଥାନ କରି ଅନ୍ତର୍ଦୋୟର ବିକାଶ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପୁରୁଷର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସୁଦୃଢ ଓ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଦରକାର । ତେବେ ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ । ଜନଜାତୀୟ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସିକିଲ ସେଲ୍ ଆନିମିନିଆ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ବିକାଶର ପୁଞ୍ଜି । ଶିକ୍ଷାର ବିକାଣ ବିନା ଦେଶର ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ । ପିଭିଟିଜି ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ କଳ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ବନବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୪ଜି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ । ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ବିକାଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ବିକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀତା ସହଭାଗିତା ବଳରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଶତପ୍ରତିଶତ ଲାଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଂଚିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି," ବୋଲି କହିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।

ରାଇରଙ୍ଗପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।
ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, "ସ୍ଥାନୀୟ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଓ ଦେଶର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମାଟିର ଜନଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପହଂଚିଛି ତାହାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ । ଆପଣମାନେ ମୋର ବଳ ଅଟନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବଳ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବଳିୟାନ । ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଏ ମାଟିର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବି । ପଦ ପଦବୀରେ ରହେ ବା ନରହେ, ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଭଳି ଏ ମାଟିର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛି," ବୋଲି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।

କଚେରୀ ପଡିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଜୟ ମା' କୀଚକେଶ୍ବରୀ, ଜୟ ମା ଜଗଦମ୍ବା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷାରେ ନୃତ୍ୟ କରି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ । ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରବାସୀ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି ।

କଚେରୀ ପଡିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଜୟ ମା' କୀଚକେଶ୍ବରୀ, ଜୟ ମା ଜଗଦମ୍ବା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି,"ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତଥା ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଓ ପ୍ରଥମ କର୍ମଭୂମିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ । ଗତ ନଭେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ମୋ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକମାନେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମ ଭଳି ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ବ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଆଜି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ଅବସରକୁ ଐତିହାସିକ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସାଜିଛି ।"

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡା.ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଂଟିଆ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏମପି ନବ ଚରଣ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟସଭା ଏମପି ମମତା ମହାନ୍ତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଜୋଲେନ ନାଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ,"ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ମାଟିର ଝିଅ, ସେ ମାଟି କେବେହେଲେ ଅବହେଳିତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନନୀୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଜୀ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ଏହା ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ନଦୀ, ସମୃଦ୍ଧ ଜୈବ ବିବିଧତା ଏବଂ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାର ଭୂମି । ଏହା ଦେଶକୁ ମହାନ୍‌ ନେତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, କଳାକାର, କ୍ରୀଡାବିତ୍‌, ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଉପହାର ଦେଇଛି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆକାଂକ୍ଷା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶର ଦ୍ୱାର ସୀମିତ ଥିଲା । ଆଜି ଆମେ ସେହି ସ୍ବପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ।"

ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, ଓୟୁଏଟି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ, ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ଉନ୍ନତି ଓ ସହରୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପୌରପାଳିକା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୩୬୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ଓ ହାଟବାଦଡ଼ା ଠାରେ ନିଶା ନିବାରରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।
"ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ବରୁପ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୪ଟି ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ୍ ଖୋଲାଯିବ । ଏହାଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଲୋପାଥି ସହିତ ଆୟୁର୍ବେଦ, ହୋମିଓପାଥି, ଡେଣ୍ଟାଲ୍, ନର୍ସିଂ ଆଦି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ କରାଯିବ । ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ ହେବ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳବାସୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧା ପାଇବେ," ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ।

କଚେରୀ ପଡିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଜୟ ମା' କୀଚକେଶ୍ବରୀ, ଜୟ ମା ଜଗଦମ୍ବା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶିମିଳିପାଳ ଭ୍ରମଣ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଗୁରୁବାର ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯିବେ । ସେଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାତ୍ର ରହଣି ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ୩ ଦିନ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି(ଗୁରୁବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ଦାଣ୍ଡବୋଷରୁ ବାହାରି ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟର ଯୋଗେ ଯଶିପୁରର ଅନୁକୂଳପୁର ସ୍ଥିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଅବତରଣ କରିବେ । ଏହାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡିରେ ସଡ଼କ ପଥରେ ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଶିମିଳିପାଳ ବୁଲିବା ସହ ଗୁଡୁଗୁଡ଼ିଆ ସ୍ଥିତ ଫରେଷ୍ଟ ଆଇବିରେ ରାତ୍ର ରହଣି କରିବେ । ତହିଁ ପରଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ଶିମିଳିପାଳ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସି ମହିଳା ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଏହାପରେ ୧୦୦ ଜଣକୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରି ଯଶିପୁର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ । ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରହଣି ସ୍ଥାନକୁ ସଜାଇବା ସହ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଟି ଗସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ଗୁଡୁଗୁଡ଼ିଆ ବନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୋନରେ ପୋଲିସ ବାଇକ ଦ୍ଵାରା ମୋବାଇଲ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଇଛି । ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଡ. ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନେନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

କଚେରୀ ପଡିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଜୟ ମା' କୀଚକେଶ୍ବରୀ, ଜୟ ମା ଜଗଦମ୍ବା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

