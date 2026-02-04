ରାଇରଙ୍ଗପୁରବାସୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି, ୨୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଉପହାର
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଗୁରୁବାର ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯିବେ । ସେଠାରେ ରାତ୍ର ରହଣି ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
Published : February 4, 2026 at 10:33 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ରାଇରଙ୍ଗପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । କଚେରୀ ପଡିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଜୟ ମା' କୀଚକେଶ୍ବରୀ, ଜୟ ମା ଜଗଦମ୍ବା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, ଓୟୁଏଟି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ, ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ଉନ୍ନତି ଓ ସହରୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପୌରପାଳିକା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୩୬୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ଓ ହାଟବାଦଡ଼ା ଠାରେ ନିଶା ନିବାରରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏହା ସହିତ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଠାରେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡା.ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଂଟିଆ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏମପି ନବ ଚରଣ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟସଭା ଏମପି ମମତା ମହାନ୍ତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଜୋଲେନ ନାଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ୟାମ୍ପସ ଖୋଲାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରୀମାନେ ସହଜରେ ସୁବିଧାରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ । ବର୍ତମାନର ଯୁଗ ଆଇଟି ଯୁଗ ଅଟେ । ଆଇଟିରେ ଦକ୍ଷ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ । ଆୟୁର୍ବେଦ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରିବ । ଏହି ଅଂଚଳ କୃଷି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଓୟୁଏଟି କ୍ୟାମ୍ପସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ଓ କୃଷକ ଭାଇଭଉଣୀମାନେ ଉପକୃତ ହେଇିପାରିବେ । ତୀର ଚାଳନାରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଯୁବତୀ ଓ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଲିମ ପାଇ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବେ । ହଲି ଡେ ହୋମରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି । ଇଗ୍ନୋର ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲାର ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ । ଯାତାୟାତର ସୁଗମ ପାଇଁ ନୂତନ ଭାବେ ତିନିଟି ରେଳପଥର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି ।
"ଏତେଗୁଡିଏ ବିକାଶକୁ ନେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିବା ସହ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଭାରତର ପୂର୍ବଦୋୟ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଫଳ ମିଳିଛି । ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତି ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ପରିବହନ, ବ୍ୟବସାୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ଗବେଷଣା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁବିଧ ଲାଭ ମିଳୁଛି ଓ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଆଦିବାସୀ ଜନଜୀବନ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବେଶ ସମୃଦ୍ଧ । ଆଦିବାସୀ ଭାଇଭଉଣୀମାନେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି", ବୋଲି କହିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।
"ସମାଜର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଲୋକକୁ ଉତଥାନ କରି ଅନ୍ତର୍ଦୋୟର ବିକାଶ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପୁରୁଷର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସୁଦୃଢ ଓ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଦରକାର । ତେବେ ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ । ଜନଜାତୀୟ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସିକିଲ ସେଲ୍ ଆନିମିନିଆ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ବିକାଶର ପୁଞ୍ଜି । ଶିକ୍ଷାର ବିକାଣ ବିନା ଦେଶର ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ । ପିଭିଟିଜି ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ କଳ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ବନବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୪ଜି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ । ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ବିକାଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ବିକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀତା ସହଭାଗିତା ବଳରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଶତପ୍ରତିଶତ ଲାଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଂଚିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି," ବୋଲି କହିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।
ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, "ସ୍ଥାନୀୟ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଓ ଦେଶର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମାଟିର ଜନଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପହଂଚିଛି ତାହାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ । ଆପଣମାନେ ମୋର ବଳ ଅଟନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବଳ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବଳିୟାନ । ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଏ ମାଟିର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବି । ପଦ ପଦବୀରେ ରହେ ବା ନରହେ, ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଭଳି ଏ ମାଟିର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛି," ବୋଲି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।
ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷାରେ ନୃତ୍ୟ କରି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ । ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରବାସୀ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି ।
ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି,"ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତଥା ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଓ ପ୍ରଥମ କର୍ମଭୂମିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ । ଗତ ନଭେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ମୋ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକମାନେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମ ଭଳି ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ବ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଆଜି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ଅବସରକୁ ଐତିହାସିକ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସାଜିଛି ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ,"ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ମାଟିର ଝିଅ, ସେ ମାଟି କେବେହେଲେ ଅବହେଳିତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନନୀୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଜୀ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ଏହା ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ନଦୀ, ସମୃଦ୍ଧ ଜୈବ ବିବିଧତା ଏବଂ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାର ଭୂମି । ଏହା ଦେଶକୁ ମହାନ୍ ନେତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, କଳାକାର, କ୍ରୀଡାବିତ୍, ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଉପହାର ଦେଇଛି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆକାଂକ୍ଷା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶର ଦ୍ୱାର ସୀମିତ ଥିଲା । ଆଜି ଆମେ ସେହି ସ୍ବପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ।"
"ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ବରୁପ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୪ଟି ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ୍ ଖୋଲାଯିବ । ଏହାଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଲୋପାଥି ସହିତ ଆୟୁର୍ବେଦ, ହୋମିଓପାଥି, ଡେଣ୍ଟାଲ୍, ନର୍ସିଂ ଆଦି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ କରାଯିବ । ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ ହେବ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳବାସୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧା ପାଇବେ," ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶିମିଳିପାଳ ଭ୍ରମଣ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଗୁରୁବାର ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯିବେ । ସେଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାତ୍ର ରହଣି ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ୩ ଦିନ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି(ଗୁରୁବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ଦାଣ୍ଡବୋଷରୁ ବାହାରି ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟର ଯୋଗେ ଯଶିପୁରର ଅନୁକୂଳପୁର ସ୍ଥିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଅବତରଣ କରିବେ । ଏହାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡିରେ ସଡ଼କ ପଥରେ ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଶିମିଳିପାଳ ବୁଲିବା ସହ ଗୁଡୁଗୁଡ଼ିଆ ସ୍ଥିତ ଫରେଷ୍ଟ ଆଇବିରେ ରାତ୍ର ରହଣି କରିବେ । ତହିଁ ପରଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ଶିମିଳିପାଳ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସି ମହିଳା ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଏହାପରେ ୧୦୦ ଜଣକୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରି ଯଶିପୁର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ । ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରହଣି ସ୍ଥାନକୁ ସଜାଇବା ସହ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଟି ଗସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ଗୁଡୁଗୁଡ଼ିଆ ବନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୋନରେ ପୋଲିସ ବାଇକ ଦ୍ଵାରା ମୋବାଇଲ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଇଛି । ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଡ. ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନେନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର