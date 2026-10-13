କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ କୋହର କାହାଣୀ: ଭାଇର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ହଜିଗଲା ନିର୍ବାଚନୀ ଉତ୍ସାହ, ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ
ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ଆଗରୁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲା ସାନଭାଇ, ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ରାସ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭଉଣୀର ହସ ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : October 13, 2026 at 4:53 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: କଲେଜ ଗେଟ ସମ୍ମୁଖରେ ବାଜୁଥିଲା ନିର୍ବଚନୀ ବିଗୁଲ୍, ପୋଷ୍ଟରରେ ଝଲସୁଥିଲା ବଡ ଭଉଣୀର ହସ ହସ ମୁହଁ । କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିସରରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡୁ ଥିଲେ ଭଉଣୀ । ଏପଟେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ବଡ ସମର୍ଥକ ସାନ ଭାଇ ହାତ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା । ସେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାନ ଭାଇ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଥିଲା । ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀନୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ କୋହର କାହାଣୀ ।
ABVPର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀନୀ ତୁଳସୀ ମଲିକ । ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବେଶ ଉତ୍ସାହୀ ଥିଲେ ତୁଳସୀ । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଚାଲିଥିଲା ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର । ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି । ହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ବଡ ସମର୍ଥକ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଏପୁର ଗାଁର ତୁଳସୀ ମଲିକ । ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଚନ୍ଦନ ନିକିରାଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପଢ଼ୁଥିଲେ । ଗତକାଲି ରାତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ଖାଇବା ପରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଚନ୍ଦନ । ହେଲେ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆକାଶରେ ଯେ କେବେ ଆଉ ଉଇଁବନି ଏକଥା କିଏ ବା କାହିଁକି ଭାବିବ ! ଆଜି ସକାଳେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତୁଳସୀ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାନଭାଇକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭିତରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିନଥିଲା । ବହୁ ସମୟ ଧରି କବାଟ ନଖୋଲିବାରୁ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା ।
କବାଟ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। କବାଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ସେହି ଦାରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ । ଫ୍ୟାନରେ ଝୁଲୁଥିଲା ସ୍ନେହର ସାନଭାଇ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ନିଶ୍ଚଳ ଶରୀର। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ସଜବାଜ ଠପ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । କାନ୍ଦବୋବାଳିରେ ଉଛୁଳି ପଡିଥିଲା ଘର । କେଉଁ ଅଭିମାନକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ଚନ୍ଦନ ଏପରି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ଉତ୍ତର ପାଉ ନାହାନ୍ତି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ପଦ୍ମାଳୟା ପ୍ରଧାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
ଆଜି ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ । ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବାହାରୁଥିବା ତୁଳସୀ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ । "ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି । ମୋର ଏକମାତ୍ର ଭାଇର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ମୁଁ ମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାରିନି ।" କୋହ ଭିଜା କଣ୍ଠ ଏବଂ ଲୁହ ଭିଜା ଓଠରେ ଥରି ଥରି ଭୋଟର ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ତୁଳସୀ । ପଛରୁ ଆସୁଥିଲା କାନ୍ଦବୋବାଳିର କରୁଣ ସ୍ୱର । ଖୁବ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା ତୁଳସୀଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ।
ରାଜନୀତିର ମଇଦାନରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ଭଉଣୀ ସାନ ଭାଇକୁ ହରାଇ ଯେମିତି ନିଃସଙ୍ଗ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭାଇର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଦୁଃଖରେ ଯେମିତି ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି ନିର୍ବାଚନୀ ଉଷ୍ମତା । ଖାଲି ଘରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଗାଁରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଶୋକର ଲହରୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ: ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରବେଶ ସମୟ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ କ୍ୟାମ୍ପସ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖ ଏଜେଣ୍ଡା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ: ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ, ଭୋଟରଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ ଶେଷ ପ୍ରୟାସ