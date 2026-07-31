ETV Bharat / state

ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି: ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କଲେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି

ଅଗଷ୍ଟ ୪ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଆସିବେ ମହାମହିମ । ଏଠାରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ତପ୍ତପାଣି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

President to visit Ganjam: Southern IG oversees security arrangements at Berhampur railway station
ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି: ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କଲେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି (Etv Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 31, 2026 at 6:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Railway Security President visit, ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଆସିବେ ମହାମହିମ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଏଠାରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ତପ୍ତପାଣି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଅବସରରେ ଅଧିକା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ୱାଦଦାତା ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।

ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି: ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କଲେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି (Etv Bharat Odisha)


ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ତପ୍ତପାଣି ଯାଇ ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ । ଏହାପରେ ଗୋପାଳପୁର ଠାରେ ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବା ପରେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋପାଳପୁରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସି ପୁଣି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍‌ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଯାହାପରେ ରାଜଧାନୀରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ ସେହିଦିନ କିପରି କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିବ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ ସେହିଦିନ କିପରି କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିବ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । (Etv Bharat Odisha)


ସେପଟେ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ନୀତି ଶେଖରଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଡା. ଶ୍ରର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ । ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଚାରି ନମ୍ୱର ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଆଇଜି ଓ ଏସ୍.ପି ଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆର୍.ପି.ଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ ସେହିଦିନ କିପରି କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିବ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।

ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ନୀତି ଶେଖରଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଡା. ଶ୍ରର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ନୀତି ଶେଖରଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଡା. ଶ୍ରର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ । (Etv Bharat Odisha)


ଗୋଟିଏପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।

ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋପାଳପୁରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସି ପୁଣି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍‌ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋପାଳପୁରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସି ପୁଣି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍‌ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । (Etv Bharat Odisha)

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଏ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ବ୍ୟାପକ ରୂପାନ୍ତରଣ କାମ ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନର ୪ନଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆପାତତଃ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବାରୁ ରେଳଷ୍ଟେସନ୍‌ର ଏହି ପାର୍ଶ୍ଵର ସାଜସଜ୍ଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ଅଗଷ୍ଟ ୪ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଆସିବେ ମହାମହିମ । ଏଠାରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ତପ୍ତପାଣି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଅଗଷ୍ଟ ୪ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଆସିବେ ମହାମହିମ । ଏଠାରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ତପ୍ତପାଣି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । (Etv Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଗଷ୍ଟ ୩ରୁ ୫ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ତପ୍ତପାଣିରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ଗଞ୍ଜାମ ଗ୍ରସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
PRESIDENT DROUPADI MURMU
PRESIDENT VISIT GANJAM
RAILWAY SECURITY PRESIDENT VISIT
RAILWAY SECURITY PRESIDENT VISIT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.