କାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ; ପୋଲିସର କାରକେଡ୍ ରିହର୍ସାଲ୍, ଟ୍ରାଫିକ ଆଡଭାଇଜରି ମାନିବାକୁ ଅପିଲ୍
3 ଦିନିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : August 3, 2026 at 11:10 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାରକେଡ ରିହର୍ସାଲ୍ କରାଯାଇଛି ।
ମହାମହିମଙ୍କ କାରକେଡ କିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନରୁ ବାହରି ଦିଗପହଣ୍ଡି ଦେଇ ତପ୍ତପାଣି ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ତପ୍ତପାଣି ଠାରେ ମା କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଗୋପାଳପୁରର ଆର୍ମୀ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜ ଦେଇ ଫେରିବ ତାହାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି କାରକେଡ ଅଭ୍ୟାସ । ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଦେଶର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଦିନ ୧୧ ଠାରୁ ୧୧.୩୦ ମଧ୍ୟରେ ମହାମହିମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନର ୪ ନମ୍ୱର ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମରେ ଓଲ୍ଲାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ କାରକେଡରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ତପ୍ତପାଣି ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନର ଚାରି ନମ୍ୱର ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମରୁ କାରକେଡ୍ ବାହାରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗୋଷାଣିନୂଆଗାଁ, ଅନ୍ଧପସରା ରୋଡ୍, ହରିଡାଖଣ୍ଡି ଛକ ଦେଇ ଦିଗପହଣ୍ଡି ରାସ୍ତାରେ ତପ୍ତପାଣଇରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।
ସେଠାରେ ଉଷ୍ଣପ୍ରସବଣର ପବିତ୍ର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହିତ ତପ୍ତପାଣିରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିବା ମା କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଦେଇ ଗୋପାଳପୁରର ଆର୍ମି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।
ଏହାପରେ ଆସନ୍ତା ୫ ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ ମହାମହିମ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ସୋମବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ତ ଗସ୍ତ କିପରି ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାରକେଡ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜିବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଆଇଜି ଅନୁପ ସାହୁ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ନୀତିଶେଖରଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଡା.ଶ୍ରର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍ , ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୱି.କିର୍ତ୍ତିଭାସନଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ।
ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଯିବା ଏବଂ ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଏନେଇ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ; ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡଭାଇଜରି, ଦୁଇ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ରେ କଟକଣା, ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଅପିଲ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର