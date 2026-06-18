ଓଡ଼ିଶାକୁ ୫୦ ହଜାର କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହି ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ ଗସ୍ତକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଁଚିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 18, 2026 at 9:14 PM IST
DRAUPADI MURMU MODI ODISHA VISIT, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୨ ବର୍ଷ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଜୁନ୍ ୧୯ ଓ ୨୦ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏହି ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ ଗସ୍ତକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଁଚିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ୫୦ ହଜାର କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ । ଏଥିରେ ୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମେଗା, ବୃହତ ଓ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜୁନ୍ ୧୯ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଁଚିବେ । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ବାହାରି ଅପରାହ୍ନ ୩.୫ରେ କଲାଇକୁଣ୍ଡା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଁଚିବେ । ସେଠାରୁ ବାହାରି ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ୩.୪୫ରେ ପହଁଚିବେ । ସଡ଼କ ପଥରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୪.୫ରେ ପହଁଚି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେବେ । କୁସୁମି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ମେଗା ସମନ୍ୱିତ ଗ୍ରାମୀଣ ପାଇପ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍କିଟ ହାଉସ, ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀଙ୍କ ମାତୃଶକ୍ତି ଭବନ ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ।
ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୨୦ ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ ଟାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପାହାଡ଼ପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ ଅପରାହ୍ନ ୧୨.୨୫ ମିନିଟ ଯାଏଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଁରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାହାଡ଼ପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ସେମାନେ ପାହାଡ଼ପୁରର ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ଦେଖିବା ସହିତ ହିତାଧିକାରୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସାମିଲ ହେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏରୁ ୨ଟା ଯାଏ ସେମାନେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜନସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ।
ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରାମେଶ୍ଵରରୁ ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ହେବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ୮୩୦୦ କୋଟି ରହିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହା ବାଦ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଖପୁରା-ବେତନଟୀ ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ ଓ ହିନ୍ଦୋଳ - ମେରାମଣ୍ଡଳୀ ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ । ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପିଏସପି ୬୦୦ ମେଗାୱାଟ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସିବିଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କାଠଯୋଡ଼ି ସେତୁ, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାରେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ୧୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୯ ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା, ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଇଗ୍ନୋର ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଇଣ୍ଡୋର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଶୁଭ ଦିଆଯିବ ।
ସେହିପରି ୨୪ଟି ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ୯ଟି ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେସନ, ୫୬ ବ୍ଲକର PWS, ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ ବାଇପାସ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଘାଟନ ହେବ । ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇପାରିବ ତା’ର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା ହେଉଛି । ସେହିପରି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ, ପଂଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଦୁଇଟି ନୂଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ: ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ବ୍ରିଫିଂ ଓ ରିହରସାଲ ସମ୍ପନ୍ନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜନ୍ମଦିନରେ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ବଡ ଭେଟି ଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ହେବ ଏକାଧିକ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ:- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର