ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ; ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ହୋଟେଲ ଓ ସହର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ କଡା ଯାଞ୍ଜ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ଲୁ-ବୁକ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ଵରେ ରହିବେ 30 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ।
ପୁରୀ: ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ । 4 ତାରିଖ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ କିଭଳି ଅଧିକ କଡାକଡି କରାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ।
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ । ସେହିପରି ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ୪ ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବ୍ଲୁ-ବୁକ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।"
ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ ଠାରୁ ଲୋକ ଭବନ ଏବଂ ଲୋକ ଭବନ ଠାରୁ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ୩୦ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ, ଲଜ ଏବଂ ଆବାସିକ ଘରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ପୋଲିସ । ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ସଠିକ୍ ପରିଚୟ ପତ୍ର ରଖି ହୋଟେଲରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ । ପୁରୀ ସହରର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ନାକା ଲଗାଯାଇ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟାକ୍ଟିକାଲ ୟୁନିଟ୍, ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ୟୁନିଟ୍, ଓଡ଼୍ରାଫ୍ ସହ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍କେଟ ରୁଟ୍ କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋ-ଭେଇକିଲ ଜୋନ୍ କରାଯିବ । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ୪ ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ ୬ ଟା ରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଶୋଧ କରାଯିବ । ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ୮ ଟା ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
