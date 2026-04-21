ରାଉରକେଲାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ: ୧୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଘାଟନ
ଏହି ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ବାରା ଆଦିବାସୀ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିକାଶକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ରିପୋର୍ଟ: ମିନତୀ ସିଂହ ।
Published : April 21, 2026 at 7:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାଉରକେଲାରେ ୧୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଦିବାସୀ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିକାଶକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍, ବିଜ୍ଞାନ ପାର୍କ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡା ପରିବେଶ ପଥ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଏହାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟିରେ ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟରର ମଧ୍ୟ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମୁର୍ମୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ । "ଏହାର ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ପର୍ବତ, ଜଳପ୍ରପାତ ଏବଂ ନଦୀର ଆକର୍ଷଣ ଅସୀମ । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି," ବୋଲି ମୁର୍ମୁ କହିବା ସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭୂମି ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଥିଲେ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ରାଉରକେଲାକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏହି ସହରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସହର ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଜନଜାତି ପରମ୍ପରା ଏବଂ କ୍ରୀଡାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ବିକାଶର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମାନସିକତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି । ଯେତେବେଳେ କି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି ।" ଏପରିକି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁର୍ମୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଓ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, 2036ରେ ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ 2047ରେ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଦେଶର ଚାଷୀ, ଶ୍ରମିକ, ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଅବହେଳିତ ବର୍ଗ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର, ସହରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନସଂଖ୍ୟାର ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକଶିତ ଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହେବ ।
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରାଉରକେଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । “ମୁଁ ଏହା କହି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ରାଉରକେଲା ବିମାନବନ୍ଦରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ । ଏହାସହିତ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆମ ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି,” ବୋଲି ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ରାଉରକେଲାକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏହି ସହରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ସହର ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଜନଜାତି ପରମ୍ପରା ଏବଂ କ୍ରୀଡାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜାତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ବିକାଶର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମାନସିକତା ସହିତ, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି," ସେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ରାଉରକେଲାକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏହି ସହରରେ ବାସ କରନ୍ତି । ଏହି ସହର ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଜନଜାତି ପରମ୍ପରା ଏବଂ କ୍ରୀଡାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଜାତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ବିକାଶର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମାନସିକତା ସହିତ, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି," ବୋଲି ସେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର