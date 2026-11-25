ହୋମିଓପାଥିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରମାଣଭିତ୍ତିକ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଡାକ୍ତର ଅଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ମୀନତି ସିଂହ
Published : November 25, 2026 at 6:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଗବେଷଣା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଖଣ୍ଡତା ଓ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ଏକାଧିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଅଧ୍ୟୟନ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗବେଷଣା ଓ ଫଳାଫଳର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉପସ୍ଥାପନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ହୋମିଓପାଥି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।
ବୁଧବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଡାକ୍ତର ଅଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ନିଜର ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ଶେଷ ଦିନରେ ସେ କହିଥିଲେ, ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନର ଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ଶିକ୍ଷା ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ହୋମିଓପାଥି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋର୍ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଗବେଷଣାର ଫଳାଫଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର । କେବଳ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଚାର ନୁହେଁ, ଏହାର ଫଳାଫଳକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରଖିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ।
ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଉପଯୋଗିତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (ଏଆଇ), ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଆଧୁନିକ ଗବେଷଣାର ବିକାଶ ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷାକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇପାରିବ । ତେଣୁ ହୋମିଓପାଥି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ତାଳ ଦେଇ ନିଜର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଧୁନିକ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ।
ତେବେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ଗବେଷଣା ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନବିକତାର ସ୍ଥାନ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ । ରୋଗୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଚରଣକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ମୂଳ ଆଧାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ । ଚିକିତ୍ସା କେବଳ ରୋଗର ଉପଚାର ନୁହେଁ, ଏହା ମଣିଷର ଜୀବନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସୁସଜ୍ଜିତ 'କଳିଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗିଣୀ' ବୋଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା, ମହାନଦୀରେ ଭସାଇଲେ ଡଙ୍ଗା
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । ସହର ତୁଳନାରେ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ମୌଳିକ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବେ ବି ଏକ ଆହ୍ୱାନ । ତେଣୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସେ କହିଥିଲେ ।
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ କେବଳ ଆଲୋଚନାରେ ସୀମିତ ନ ରହି ହୋମିଓପାଥି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଗବେଷଣା, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତନକୁ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ସମାଜ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବାନ, ଦକ୍ଷ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଗଠନରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ହୋମିଓପାଥିର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪ଟି ସରକାରୀ ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଥିବାବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ଓ ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ନୂଆ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୫୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସମନ୍ୱିତ ଆୟୁଷ ହସ୍ପିଟାଲର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳି ଆଉ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲର କାମ ଜାରି ରହିଛି ।
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ୪୨୨ଟି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ସହ ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ । ହୋମିଓପାଥି ଓ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦିଗରେ ସରକାର କାମ କରୁଥିବା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଅଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର