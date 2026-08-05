ETV Bharat / state

ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରିଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା

ଶେଷ ହୋଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଦୁଇଦିନିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ । ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିକଟରେ ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ । ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

President Droupadi Murmu's two days visit to Ganjam completed
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ ଶେଷ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 5, 2026 at 6:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବୁଧବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଛନ୍ତି । ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ତପ୍ତପାଣିର ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣରେ ବୁଡ ପକାଇବା ସହିତ ମା କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଗୋଳାବନ୍ଧ ଆର୍ମି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜରେ ରାତ୍ର ଯାପନ କରିବା ପରେ ଭୋର ସକାଳ ସମୟରେ ଗୋପାଳପୁର ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ସହିତ ପୁଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ।

ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିକଟରେ ପାଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରି ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଫେରିବା ସମୟରେ ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ , ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ଏବଂ ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କେ. ଅନିଲ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ବ ଆୟୁକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇ.ଜି ନିତି ଶେଖର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଡା. ଶରବଣା ବିବେକ ଏମ, ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ହରିଶ ବିଶିଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ, ପୋଲିସ୍ ଓ ରେଲୱେର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ।

ଗଞ୍ଜାମର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକକଳା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା

'ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରେଳଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୋଟୋକଲ, ପରିଚାଳନା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୂଚାରୁ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକ ପରମ୍ପରା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଧାର୍ମିକ ପୀଠସବୁକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନୂଆ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମର ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକକଳା ପ୍ରତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ନୂତନ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବ' ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, 'ଦେଶର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ତାଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ତପ୍ତପାଣିକୁ ଯାଇ ମା କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ଚୟନ କରିଥିଲେ । ଏହି ପୀଠକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ।'

ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, 'ଭାରତର କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଏହା ପ୍ରଥମ । ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କିପରି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ଖୁବ ଖୁସିର କଥା' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ଏବଂ ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, 'ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମରେ ରହିବା ଖୁସିର ବିଷୟ । ତପ୍ତପାଣିର ଉଷ୍ଣପ୍ରସ୍ରବଣକୁ ବିଶ୍ୱ ବିଖ୍ୟାତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଖୁସିର ବିଷୟ । ଗରିବ ତଥା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କିପରି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତାହାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।


ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୱି.କିର୍ତ୍ତିଭାସନ ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଥିଲେ, 'ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶ ସଫଳତାର ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଯାହାକି ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସେଲିବ୍ରେସନ ଭଳି ରହିଥିଲା । ଗତ ୧୦ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରି ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗୋପାଳପୁର ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଫେରିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତପ୍ତପାଣି ପାଇଁ ପାଲଟିଲା ସ୍ମରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

TAGGED:

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
PRESIDENT VISITED TO GANJAM
MINISTER BIBHUTI JENA
PRESIDENT TWO DAYS GANJAM VISIT
PRESIDENT DROUPADI MURMU

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.