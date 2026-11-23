ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ କଟକ ଦହିବରା ଖାଇବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି !
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତ୍ରିନାଥ ଦହିବରା ଖାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରିନାଥ ଦହିବରା ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 23, 2026 at 3:53 PM IST
କଟକ: କଟକ ଦହିବରା ଖାଇବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଦହିବରା ଖାଇବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯଦିଓ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏନେଇ ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତ୍ରିନାଥ ଦହିବରା ଖାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରିନାଥ ଦହିବରା ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ,ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛି ।
ଏ ନେଇ ତ୍ରିନାଥ ଦହିବରା ମୁଖ୍ୟ ହେମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୋ ଦହିବରା ଖାଇବେ ବୋଲି । ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଗଲା । ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ କଟକର ଦହିବରା ଖାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ । କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦହିବରା ଖାଇବା ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ଦହିବରା କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ସେନେଇ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିବି । ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ଯଦିଓ ଭଲ ଭାବରେ ଦହିବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଯେପରି ଭଲ ହେବ ସେନେଇ କାମ କରିବି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦହିବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି । ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ।'
ହେମନ୍ତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଖବର ପାଇବା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ପଡିଛି । କଟକ ଦହିବରାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ କଟକବାସୀ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦହିବରା ଖାଇ ଖୁସି ହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା । ଆମର ପୁରା ପରିବାର ଲୋକ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ବି ଅଛନ୍ତି । ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦହିବରା ଖୁଆଇଛି, ମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦହିବରା ଖୁଆଇବାର ସୁଯୋଗ କେବେ ମିଳିବ ସେ କଥା କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲି ।
କଟକ କନିକା ଛକରେ ତ୍ରିନାଥ ଦହିବରା ଷ୍ଟଲ ଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦହିବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଦହିବରା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁଦମ, ଘୁଘୁନି, ପିଆଜ, ସେଉ ପକାଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ତାଙ୍କ ଦହିବରା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ଅଗ୍ରହ ଯେ, ହଣ୍ଡା ହଣ୍ଡା ଦହିବରା ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦଘାଟନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବୋଟରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆ ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ; ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ 400 ଅଫିସର, 70 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ