ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତପ୍ତପାଣି ପାଇଁ ପାଲଟିଲା ସ୍ମରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ
ପ୍ରକୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳ ତପ୍ତପାଣିରେ ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : August 4, 2026 at 7:55 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟର କୋଳରେ, ଉଷ୍ଣପ୍ରସ୍ରବଣର ଅବିରତ ଉଷ୍ମତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆସ୍ଥାର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବଜାୟ ରଖିଛି ତପ୍ତପାଣି ଉଷ୍ଣପ୍ରସ୍ରବଣ । ପ୍ରକୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁକୁଟରେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସଦୃଶ ଶୋଭା ପାଉଛି । ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତିପୀଠ, ନିକଟସ୍ଥ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜୀବନ୍ତ ପରମ୍ପରା ତପ୍ତପାଣିକୁ କେବଳ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆସ୍ଥା, ଆରୋଗ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପୀଠରେ ପରିଣତ କରିଛି ।
ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପଦାର୍ପଣ ଗଞ୍ଜାମ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଆସ୍ଥାକେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ନିକଟସ୍ଥ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଦେଶର ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସର୍ବଜନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରି ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ଭକ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଭରି ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।
ତପ୍ତପାଣିର ଉଷ୍ଣପ୍ରସ୍ରବଣ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ବିସ୍ମୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଲୋକବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରତୀକ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଚର୍ମରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ସେହିପରି ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଆସି ନିଜର ଆସ୍ଥା ଓ ଭକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ।
ଏହି ପୀଠର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଜୀବନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା । କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜାନୀ ପୂଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି । ଏଠାରେ ଧର୍ମ, ପ୍ରକୃତି ଓ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଦର୍ଶନ ପରସ୍ପର ସହ ଏପରି ଭାବେ ମିଶିଯାଇଛି ଯେ, ତପ୍ତପାଣି କେବଳ ଏକ ତୀର୍ଥ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଆତ୍ମାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ।
ଜଣେ ଆଦିବାସୀ କନ୍ୟା ଭାବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗସ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମଗୌରବ, ଆବେଗ ଓ ଆନନ୍ଦର ନୂତନ ଚେତନା ସଞ୍ଚାର କରିଛି । ଏହି ଗସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରା, ଆସ୍ଥା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପୀଠର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଉଷ୍ଣପ୍ରସ୍ରବଣ ସ୍ନାନକୁଣ୍ଡର ଉନ୍ନତିକରଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁବିଧା, ଆଲୋକୀକରଣ, ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ତପ୍ତପାଣିକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପରିବେଶ-ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଐତିହାସିକ ଗସ୍ତ ତପ୍ତପାଣିର ପରିଚୟକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ, ଗାଡ଼ିଚାଳକ, ହୋମ୍-ଷ୍ଟେ ପରିଚାଳକ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ । ସେହି ସହିତ ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ପରିଚିତ ହେବ ।
ଆଜିର ଏହି ଐତିହାସିକ ଦିନ ତପ୍ତପାଣି ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ନୁହେଁ; ଏହା ଆସ୍ଥା, ପ୍ରକୃତି, ପରମ୍ପରା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ବିକାଶର ସମନ୍ୱୟରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଶୁଭାରମ୍ଭ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ତପ୍ତପାଣି କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପରିବେଶ-ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସ୍ଥାପନ କରିବ ବୋଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରେଶମ ସହରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ: କଳାକାରଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ମା’ କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ନେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର