ପାହାଡପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି: ଜାହିରା ପୀଠ-ଗୋଷାଣୀରେ ନେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମହିଳାଙ୍କ ସହ କଲେ ଆଲୋଚନା
ଶଶୁର ଘର ଗାଁ ପାହାଡପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସ୍ବାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା । ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ ବାଣ୍ଟିଲେ, ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।
Published : February 5, 2026 at 3:44 PM IST
President Visits Pahadpur ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ । ଗତକାଲି(ଫେବୃଆରୀ 4)ରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଶଶୁର ଘର ଗାଁ ତଥା ପାହାଡପୁରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମହାମହିମ । ପାରମ୍ପାରିକ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ଏସଏଲଏସ ସ୍ମାରକୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗସ୍ତ କରିବା ସହ ଗୋଷାଣୀ ପୀଠରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ମହିଳା, ବେକାର ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।
ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ସକାଳୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି, ସକାଳ ଜଳଖିଆ ପରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାରକେଡ ଯୋଗେ କୁସୁମୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାହାଡପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ସକାଳ ୯ଟା ୫୮ସମୟରେ ସେ ପାହାଡପୁର ସ୍ଥିତ ଏସଏଲଏସ ସ୍ମାରକୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟରେ ସ୍ବାଗତ:
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାଲିଚାଲି ମୁର୍ମୁ ଛକ ଆସିଥିଲେ । ସେଠାରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଶ୍ୟାମ ଚରଣ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି । ସ୍ବାମୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ମହାମହିମ । ସେଠାରୁ ପୁଣି ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଷାଣୀ ପୀଠକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ସାନ୍ତାଳୀ ପାରମ୍ପାରିକ ରୀତିନୀତି ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଗୋଷାଣୀ ପୀଠରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ସେଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ଗାଁଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଚାରି ବୁଝିଲେ:
ଗୋଷାଣୀ ପୀଠ ଦର୍ଶନ ପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାରକେଡ ଯୋଗେ ଗାଁ ସ୍ଥିତ ସାନ୍ତାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ସ୍ଥଳୀ ଜାହିରା ପୀଠକୁ ଯାଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଜାହିରାରେ ପୂଜକ ନାଏକେ ବାବାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଜାହିରା ଆୟୋ(ଜାହିରା ମାଆ)ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେମାନେ କିପରି ଅଛନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏଥିସହ ସେଠାରେ ଗାଁର କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ।
ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ କଥା ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ସୋନା ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି, ‘କେମିତି ଅଛ, କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଚାରିଥିଲେ । ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।’
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି, ‘କେମିତି ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:
ଏହାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାହାଡପୁର ଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ସେଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ପରେ ସେଠାରୁ ଏସଏଲଏସ ସ୍ମାରକୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସି ସେଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ:
ଏଥିସହ ଗ୍ରାମର କିଛି ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଡାକି କିପରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ସେନେଇ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏସଏଲଏସ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ସେପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅତି ନିକଟରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି । ପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାରକେଡ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।
ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କଲେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା:
ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏସଏଲଏସ ସ୍ମାରକୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଜାହିରା ପୀଠ, ଗୋଷାଣୀ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ସାରି ସେଠାରୁ ବାହାରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ । ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନିମନ୍ତେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଛନ୍ତି । ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ନିଜ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କରି ଯଶିପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ସେଠାରୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାତ୍ରି ରହଣି କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଏସଏଲଏସ ସ୍ମାରକୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ବାଦଲ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି,‘ ନାଁ, ଘର ଠିକଣା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଚାରି ଥିଲେ । ଏଠାରେ କିପରି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ଥିଲେ । ପ୍ରଥମଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।
ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଜନତା ମହାକୁଡ କହିଛନ୍ତି, ‘ପାଠ କଣ ପଢୁଛି, ଘରେ ରହୁଛି ନା ପାଠ ପଢୁଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ।’
ସେହିପରି LB ପ୍ରସାଦ ଓଡ଼ିଶା ବିଭାଗର ରିଜୋନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଆଲୋକ କୁମାର ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏଠାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।’
ସେହିପରି ଏସଏଲଏସ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତି ମୁନା ପ୍ରତିହାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଯୁବତୀ କିପରି ରୋଜଗାର ପାଇବେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ । ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଏ ଘରେ ବସି ନରହିବାକୁ ବେକାର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର