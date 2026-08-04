ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ମା’ କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ନେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ କାରରେ ତପ୍ତପାଣି ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ମା’ କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : August 4, 2026 at 10:25 AM IST|
Updated : August 4, 2026 at 12:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଟ୍ରେନକୁ ଏସ୍କର୍ଟ କରୁଛି ୨ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ । ଏହି ଟ୍ରେନରେ ରହିଛି 10ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଚ । ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ କାର ଯୋଗେ ତପ୍ତପାଣି ଯାଉଛନ୍ତି । ମା’ କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ।
ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି...
କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଭବନରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସକାଳ 9ଟାରେ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ପୂର୍ବାହ୍ନ 11.10 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି ।
ଏସକର୍ଟ କରୁଛି 2 ଟ୍ରେନ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରେନ୍ର ଆଗ ଓ ପଛରେ ପାଇଲଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି । ଏହାଛଡ଼ା ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ଟ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳପଥକୁ ଖାଲି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍କୁ ସେହି ଲାଇନ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବନାହିଁ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତପ୍ତପାଣି ଗସ୍ତ କରି ମା’ କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫେରିବେ । ସେଠାରେ ଗୋପାଳପୁର ସ୍ଥିତ ଆର୍ମି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜରେ ରାତ୍ରୀଯାପନ କରିବେ । ଏହାପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି(ବୁଧବାର) ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଫେରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ରେଳଷ୍ଟେସନରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡୁଥିବା ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେସନରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବିନା ଟିକେଟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ କୌଣସି ହକର କିମ୍ବା ବେପାରୀଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ ।
କେବଳ ଷ୍ଟେସନ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍, ସିଗ୍ନାଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରେଳ ସେତୁ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ କଡ଼ା ନଜର ରହିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ, ଆରପିଏଫ୍, ଜିଆରପି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମନ୍ୱିତ ଭାବେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 3ଟି ଜୋନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଜୋନ 1 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜୋନ 2 ରେତଙ୍ଗରୁ ଚିଲିକା, ଜୋନ 3 ବ୍ରହ୍ମପୁର । ଏଥିସହ 3 ଜଣ ଡିସିପି ରାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ, 10 ପ୍ଳାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟରେ ପରିବେଷଣ ହେବ ଗଞ୍ଜାମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟ
କଟକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବଡ ବାର୍ତ୍ତା, ଯୁବପିଢି ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର