ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି-ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି: କେଉଁଠି କଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ?
ଫେବୃଆରୀ ୨ରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । କାଲି କଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ । ପରାକ୍ରମ ଦିବସରେ ହେବେ ସାମିଲ୍ ।
Published : January 22, 2026 at 3:13 PM IST|
Updated : January 22, 2026 at 3:19 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ । ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ୫ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସୂଚୀ ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ଵର, ଯାଜପୁର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ମହାମହିମ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି(ଶୁକ୍ରବାର) କଟକରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ପରାକ୍ରମ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଓଡିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସୂଚୀ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ...
- ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ୫ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ।
- ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫେବୃଆରୀ ୨ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ।
- ଏହାପରେ ସେ ଲୋକ ଭବନରେ ରାତ୍ରୀଯାପନ କରିବେ ।
- ତା' ପରଦିନ ସକାଳୁ ଅର୍ଥାତ୍ ୩ ତାରିଖରେ ସେ ବାଲେଶ୍ବର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ।
- ବାଲେଶ୍ଵର ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୨ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
- ରେମୁଣା ନୂଆପାଡ଼ି ସ୍ଥିତ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଉତ୍ସବରେ ସେ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।
- ଏହାପରେ ଫେବୃଆରୀ ୪ ତାରିଖରେ ଯାଜପୁରରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ।
- ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଫେବୃଆରୀ ୫ ଓ ୬ ତାରିଖରେ ପୈତୃକ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ।
- ଏଠାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
- ଏହା ପରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଫେରି ଆସି ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଓଡି଼ଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳତାର ସହ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:
ସେହିପରି ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ । ଏଥିପାଇଁ ସାଜେଇ ହୋଇଛି ନେତାଜୀଙ୍କ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ । ନେତାଜୀଙ୍କ ୧୨୯ ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ନେତାଜୀ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ନେତାଜୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ନେତାଜୀ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ନାଁ'ରେ ଏକ ବିଲ୍ଡିଂ ଓ ପୋଷ୍ଟାଲ ଗ୍ୟାଲେରୀର ମଧ୍ୟ ଉଦଘାଟନ କରାଯିବ । ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି ୩ ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କାରକେଡ ରିହଲସେଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ।
କଟକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି:
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସଚିବ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ । ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଡିସିପି ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସଚିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ । ସର୍ବ ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ ରହିବ । ତେବେ ୭ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ସମସ୍ତ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ମାଗଣା କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଥିବା ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରାହଳୟକୁ ସକାଳ ୮ ଟାରୁ ଦିନ ଦିନ ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
