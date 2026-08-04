ରେଶମ ସହରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ: କଳାକାରଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏହାପରେ କାର ଯୋଗେ ତପ୍ତପାଣି ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଲୋକକଳାରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : August 4, 2026 at 3:28 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ଆଜିଥିଲା ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିବା ‘ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ’ ଟ୍ରେନରେ ଚଢି ରେଶମ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମହାମହିମ । ଏଥିପାଇଁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ତାଳେ ତାଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ କଳାକାର । ଏହାପରେ କାର୍ ଯୋଗେ ତପ୍ତପାଣି ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ମା’ କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ।
ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ବିପୁଳ ସ୍ବାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା:
ସକାଳ 9ଟା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ରେଳଷ୍ଟେସନରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଗଡିଥିଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ । 2 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ର ଯାତ୍ରା ପରେ ସମୟ 11ଟା 10 ମିନିଟ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନର 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲାଗିଥିଲା ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ । ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମହାମହିମଙ୍କୁ ରେଶମ ସହରକୁ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ଲୋକନୃତ୍ୟ ତାଳେ ତାଳେ ସ୍ବାଗତ, ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:
ଗଞ୍ଜାମର ସମୃଦ୍ଧ ଲୋକକଳା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟାଘ୍ର ନୃତ୍ୟ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଏବଂ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ କଳାକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ ମହାମହିମ ।
କାରରେ ତପ୍ତପାଣି ଯାତ୍ରା:
ଏହାପରେ କାର୍ ଯୋଗେ ପ୍ରାୟ 60 କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ତପ୍ତପାଣି ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ରାସ୍ତାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହାତ ହଲାଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।
ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ ବାଣ୍ଟିଲେ:
ପ୍ରତିଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ ମହାମହିମ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ମିନାକ୍ଷୀ ନଗର ଠାରେ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପାଖରୁ ପାଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ କୁନି କୁନି ପିଲା ।
ତପ୍ତପାଣିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:
ତପ୍ତପାଣିରେ ମହାମହିମ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ଯପାଳ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ । ତେବେ ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କିଛି ସମୟରେ ମା’ କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ତପ୍ତପାଣି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତପ୍ତପାଣି ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ । ଏଠାରେ ମହାମହିମଙ୍କ ପାଦ ପଡିଛି । ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ । ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ।’
ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ମା’ କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ନେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ବାସର ପ୍ରତୀକ ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ; ଆସନ୍ତାକାଲି ତପ୍ତପାଣିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର