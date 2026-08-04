ETV Bharat / state

ରେଶମ ସହରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ: କଳାକାରଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍‌ ବାଣ୍ଟିଲେ

ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏହାପରେ କାର ଯୋଗେ ତପ୍ତପାଣି ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଲୋକକଳାରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

PRESIDENT DROUPADI MURMU
ରେଶମ ସହରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 4, 2026 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ଆଜିଥିଲା ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିବା ‘ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ’ ଟ୍ରେନରେ ଚଢି ରେଶମ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମହାମହିମ । ଏଥିପାଇଁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ତାଳେ ତାଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ କଳାକାର । ଏହାପରେ କାର୍‌ ଯୋଗେ ତପ୍ତପାଣି ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ମା’ କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ।

ରେଶମ ସହରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ (ETV Bharat Odisha)

ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ବିପୁଳ ସ୍ବାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା:

ସକାଳ 9ଟା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ରେଳଷ୍ଟେସନରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଗଡିଥିଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ । 2 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍‌ର ଯାତ୍ରା ପରେ ସମୟ 11ଟା 10 ମିନିଟ୍‌ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନର 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲାଗିଥିଲା ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ । ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମହାମହିମଙ୍କୁ ରେଶମ ସହରକୁ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ ।

PRESIDENT DROUPADI MURMU
ତପ୍ତପାଣିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
PRESIDENT DROUPADI MURMU
ତପ୍ତପାଣିରେ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟରେ ମହାମହିମଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ (ETV Bharat Odisha)

ଲୋକନୃତ୍ୟ ତାଳେ ତାଳେ ସ୍ବାଗତ, ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:

ଗଞ୍ଜାମର ସମୃଦ୍ଧ ଲୋକକଳା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟାଘ୍ର ନୃତ୍ୟ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଏବଂ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ କଳାକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ ମହାମହିମ ।

PRESIDENT DROUPADI MURMU
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

କାରରେ ତପ୍ତପାଣି ଯାତ୍ରା:

ଏହାପରେ କାର୍‌ ଯୋଗେ ପ୍ରାୟ 60 କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ତପ୍ତପାଣି ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ରାସ୍ତାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହାତ ହଲାଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।

PRESIDENT DROUPADI MURMU
ଟ୍ରେନରେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି (ETV Bharat Odisha)

ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ ବାଣ୍ଟିଲେ:

ପ୍ରତିଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ ମହାମହିମ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ମିନାକ୍ଷୀ ନଗର ଠାରେ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍‌ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପାଖରୁ ପାଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ କୁନି କୁନି ପିଲା ।

PRESIDENT DROUPADI MURMU
ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଲେ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ତପ୍ତପାଣିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:

ତପ୍ତପାଣିରେ ମହାମହିମ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ଯପାଳ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ । ତେବେ ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କିଛି ସମୟରେ ମା’ କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ।

PRESIDENT DROUPADI MURMU
ତପ୍ତପାଣିରେ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟରେ ମହାମହିମଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ (ETV Bharat Odisha)

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ତପ୍ତପାଣି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତପ୍ତପାଣି ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ । ଏଠାରେ ମହାମହିମଙ୍କ ପାଦ ପଡିଛି । ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ । ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ।’

PRESIDENT DROUPADI MURMU
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ମା’ କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ନେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ

ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ବାସର ପ୍ରତୀକ ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ; ଆସନ୍ତାକାଲି ତପ୍ତପାଣିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

DROUPADI MURMU TRAIN JOURNEY
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତପ୍ତପାଣି କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ
ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟ୍ରେନ
SILK CITY BERHMPUR
PRESIDENT DROUPADI MURMU

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.