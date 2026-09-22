ETV Bharat / state

ଅକ୍ଟୋବରରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ; ମେଗା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେବେ

ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମେଗା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ୟାମ୍ପ । ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିବେ ୧୦୦ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡା

President Droupadi Murmu to visit Rairangpur in October to attend a mega eye camp
ଅକ୍ଟୋବରରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 22, 2026 at 8:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ପୁଣି ଥରେ କିଛି ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏଥର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ ମେଗା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ।

ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ଓ ୨୮ ତାରିଖରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଏହି ବିଶାଳ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗୀ ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରିବେ। ଏହି ମେଗା ଚକ୍ଷୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏ ନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାମିଲ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ ଯଥା ସଞ୍ଜୀବ ନେତ୍ରାଳୟ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ମହତାବ ଭବନରେ ମେଗା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରେ ଏହି ମେଗା ଚକ୍ଷୁ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ନବ ଚରଣ ମାଝୀ।

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ନବ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, 'ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜର ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ସାରି ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ମେଗା ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୨୬ ତାରିଖରୁ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଗା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ୧୦୦ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାମିଲ ହେବେ।'

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି । ଏଥିସହ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବେ ଗଢ଼ିବା: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

TAGGED:

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
PRESIDENT MURMU
PRESIDENTS RAIRANGPUR VISIT
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ
PRESIDENT DROUPADI MURMU

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.