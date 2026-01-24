ପୁରୀ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ; ବଦଳିବ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ରୂପ
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ।
Published : January 24, 2026 at 9:47 PM IST
Puri Swetaganga ପୁରୀ: ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଏହାସହ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଯାଇ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ।
ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:
ଫେବୃଆରୀ ୩ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାକୁ ଯିବେ । ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ । ଏନେଇ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି । ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା, ପୁଷ୍କରିଣୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ, ରାସ୍ତାଘାଟର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଣ୍ଡଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ।
ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀର ନବୀକରଣ କରାଯିବ । ପୁଷ୍କରିଣୀ ପରିସରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦିଆଯିବ । ପାହାଚ ମରାମତି କରାଯିବ । ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୋଧନ କରାଯିବ । ସବୁ ପ୍ରକାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ।"
ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା:
ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ପୁରୀର ପବିତ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାକୁ ଆସିଥାଆନ୍ତି । ଏହି ପବିତ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏବେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସଫାସୁତୁରା ଅଭାବରୁ ଏହା ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି । ଲୋକମାନେ କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏହି ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଟି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଫେବୃଆରୀରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି କୁଣ୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ:
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାରକ ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିପାଠୀଶର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି । ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା ସମ୍ପର୍କରେ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି । ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଶ୍ୱେତ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ସେଠାରେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ । ଯଜ୍ଞ ସମୟ ଶ୍ୱେତ ରାଜା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ କରାଇଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ୱେତ ରାଜାଙ୍କ ନାମକରଣ ଅନୁସାରେ ସେହି ସ୍ଥାନଟିର ନାମ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ହୋଇଛି ।
ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ଲୋକକଥା
ଏହା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ସତ୍ୟଯୁଗର କଥା । ତେଣୁ ଲୋକକଥା ରହିଛି ଯେ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଧାର ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଏଠାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପିଣ୍ଡଦାନ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତର୍ପଣ ଇତ୍ୟାଦି କରିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଯାଇପାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି । ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାରେ ଶ୍ୱେତ ମାଧବ, ମତ୍ସ୍ୟ ମାଧବଙ୍କୁ ପୁଜା କରାଯାଏ । ମୁକ୍ତି ଶିଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ମୁକ୍ତି ଶିଳାରେ ପଣା ଭୋଗ କରି ସେହି ପଣାକୁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ମୁକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତର ସୂଚନା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କିଭଳି ସ୍ବାଗତ କରାଯିବ ଏବଂ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ସେନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସିଂହଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରାଯିବା ପରେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ବରୂପ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଖଣ୍ଡୁଆ, ମହାପ୍ରସାଦ ଉପହାର ସ୍ବରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କୌଳିକ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ରାଜରତନ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଣ୍ଡୁଆ ବସ୍ତ୍ର, ସୁଖିଲି ମହାପ୍ରସାଦ ଉପହାର ସ୍ଵରୂପ ଦିଆଯିବ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣେ ବଡ ଭକ୍ତ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଆସିବାକୁ ଥିବାରୁ ଆମେ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ହିସାବ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ।"
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ୨୦୨୨ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୧୦ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପରେ ଗତ ୨୦୨୪ ମସିହା ରଥଯାତ୍ରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅତିଥି ଭାବେ ପୁରୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪ ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ନୌସେନା ଦିବସରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତିନିଥର ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ଫେବୃୟାରୀ ୩ ତାରିଖରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
