ଦିନକ ପରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, 4 ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରାଜଧାନୀ
ନଭେମ୍ବର 27ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ । ରାଜଧାନୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି ।
Published : November 25, 2025 at 7:23 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିନିକିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ଓ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ କମିଶନର ଡକ୍ତର ଏସ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ।
ନଭେମ୍ବର 27ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:
ନଭେମ୍ବର ୨୭ରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଓଡିଶା ରାଜଭବନରେ ନୂଆ କଳିଙ୍ଗ ଅତିଥି ନିବାସର ଉଦଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭୋଧିତ କରିବେ । ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଅନ୍ୟପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ରାଜଭବନରେ ରହଣି, କାରକେଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ।
ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର:
କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ କମିଶନର ଆଜି ବିଧାନସଭାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । କମିଶନରଙ୍କ ସହ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ କମିଶନର ନରସିଂହ ଭୋଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡ଼ିସିପି ଜଗମୋହନ ମିନା ଓ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବିଧାନସଭା ଭିତର ଓ ବାହାର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି (ବୁଧବାର) ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ।
4 ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ ହୋଇଛି । ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି । 4 ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ । ତେଣୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ବିଧାନସଭା ପାଇଁ 33 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ରାଙ୍କରେ 150 ଅଫିସର ଏହାର ତଦାରଖ, ସମନ୍ୱୟରେ ରହିବେ । ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିରୋଧୀ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ନିୟୋଜନ ହେବେ । ଏହାଛଡା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ 25 ପ୍ଲାଟୁନ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜନ ହେବେ । ଏୟାରପୋର୍ଟ, ରାଜଭବନ ଓ ବିଧାନସଭା ରାସ୍ତାରେ ମୁତୟନ ହେବେ । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ସେନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 25 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ :
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜଭବନ ଓ ବିଧାନସଭା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ଅତିରିକ୍ତ ଫୋର୍ସ । 25 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । 3 ଏସଟିୟୁ, ଡଗ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଟିମ ନିୟୋଜନ ହୋଇଛନ୍ତି । 5 ଜଣ ଡିସିପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ 6 ଜଣ ଆଡିସନାଲ ଡିସିପି, 23 ଜଣ ଏସିପି, 31 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 131 ଜଣ ଏସଆଇ ଓ ଏଏସଆଇ, 185 ଜଣ ଏପିଆର କନେଷ୍ଟବଳ, 75 ଜଣ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ, 150 ଜଣ ଟ୍ରାଫିକ କର୍ମଚାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ । ସେହିପରି ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, CISF, NHAI, R&B, ବିଏମସି, ଟ୍ରାଫିକ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ନଜରରେ ରହିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ ବା କାରକେଡ ରିହଲସଲ୍ ବୁଧବାର ହେବ ।
ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ ପିବିଜି କମାଣ୍ଡୋ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିବେ ପିବିଜି ବା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ବଡିଗାର୍ଡର କମାଣ୍ଡୋ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷାରେ ପିବିଜି କମାଣ୍ଡୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି । ଓଡିଶା ପୋଲିସ, ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଓ ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 74 ସେକ୍ସନ ଅର୍ଥାତ 25 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କୀତ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପୋଲିସ କମିଶନର ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରହିଣୀ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦର, ରାଜଭବନ ଓ ବିଧାନସଭାକୁ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ରହିବ । ବିଧାନସଭା ଓ ରାଜଭବନରେ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ପାକିଂ ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ।
ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା:
ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି । ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଇନ୍ 2003ର ଧାରା 28 ଓ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ ଭୁବନେଶ୍ବର-କଟକ ଟ୍ରାଫିକ ଓ ପବ୍ଲିକ ଅର୍ଡର ଓ ରେଗୁଲେସନ 2008 ଧାରା 36 ଅନୁସାରେ ଏହି କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
- ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଛକରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକ କେଶରୀ ଟକିଜରୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ବ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚଳାଚଳ କରିବେ ।
- ଏଜି ଛକ ପଟୁ ପିଏମଜି ଛକ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହନ ଜୟଦେବ ଭବନ ପାଖରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବେ ।
- ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକ ପଟୁ ପିଏମଜି ଛକ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ ଲୋୟର ପିଏମଜି ଛକରୁ ବାମ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ ।
- 120 ବାଟାଲିୟନ ଛକ ପଟୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ ପାୱାର ହାଉସ ଛକ ଦେଇ ଯିବେ ।
- ରାଜଭବନ ଛକ ପଟୁ ଏମଏଲଏ କଲୋନି ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ଛକ ଦେଇ ଯିବେ ।
ଏହି କଟକଣା ଜରୁରୀ କାଳୀନ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଯାନବାହାନ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ । ଅଗ୍ନିଶମ, ପୋଲିସ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଗାଡି ଅବାଧରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବେ ।
