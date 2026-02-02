ସଜେଇ ହେଉଛି ପାହାଡପୁର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସ୍ବାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଶଶୁର ଘର ଗାଁ
ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 4ରେ ତିନି ଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଚକାଚକ୍ ହେଉଛି ପାହାଡପୁର ଗାଁ । ସ୍କୁଲଠୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସଜେଇ ହେଉଛି ।
ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡା
Pahadpur Village ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ପୁଣି ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ । ଆସନ୍ତା ଫେୃଆରୀ 4ରୁ ତିନି ଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଏଥିସହ ଶଶୁର ଘର ଗାଁ ପାହାଡପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଛି ପାହାଡପୁର । କେଉଁଠି ରଙ୍ଗ ମାରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ତ କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଚକାଚକ୍ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏସଏଲଏସ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ । ଏହି ସ୍କୁଲରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନେକ ସ୍ମୃତି ରହିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 3 ଦିନ ବିତାଇବେ ମହାମହିମ:
ତିନି ଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୁଇ ଦିନ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଓ ଦିନେ ଶିମିଳିପାଳ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହେଉଛି ମହାମହିମଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ଓ କର୍ମଭୂମି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁସୁମୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପରବେଡା ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ପାହାଡପୁର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶଶୁର ଘର ଗାଁ । ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ଵ ବାସଗୃହ । ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପାହାଡପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଏହା ତୃତୀୟ ଥର ଗସ୍ତ । ଏନେଇ ପାହାଡପୁର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆଗେଇ ନିଆଯାଉଛି । ସମୟ ଯେତିକି ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଏସଏଲଏସ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରବଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
କେଉଁ ଦିନ କଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ?
ଫେବୃଆରୀ 4 (ବୁଧବାର):
ବୁଧବାର ଦିନ ବାୟୁସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ହୋଲିଡେ ହୋମର ଉଦଘାଟନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏହାପରେ ସେଠାରୁ ମହୁଲଡିହା ସ୍ଥିତ ଏସଏସଡି ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବୁଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ ପରେ ଭଞ୍ଜବୀର ସୁନାରାମ ସୋରେନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣବୟବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ।
ବାସଭବନରେ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ଓ ରହଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ସେଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ବର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଓ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରି ସୁଟିଂର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସେଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସାରି ପୁଣି ରାଇରଙ୍ଗପୁର କଚେରୀ ପଡିଆ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ । ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହୋଲିଡେ ହୋମ ଯାଇ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବିଶେଷ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସେଠାରୁ ନିଜ ବାସଭବନ ଫେରି ସେଠାରେ ପରିବାର ସହିତ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ଓ ରାତ୍ରୀ ରହଣୀ କରିବେ ମହାମହିମ ।
ଫେବୃଆରୀ 5 (ଗୁରୁବାର) ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ଫେବୃଆରୀ ୫ (ଗୁରୁବାର) ସକାଳୁ ନିଜ ବାସ ଭବନରେ ଜଳଖିଆ ପରେ ସକାଳ ୯ ଟା ସମୟରେ ପାହାଡପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଗସ୍ତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏସଏଲଏସ ସ୍ମାରକୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସେଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ପାହାଡପୁର ବାସିନ୍ଦା, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏଥି ସହିତ ସେଠାରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଦିନ ୧ଟା ୧୦ ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହାପରେ ବାସ ଭବନକୁ ଫେରି ବିଶ୍ରାମ ନେବେ । ପୁଣି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଆସି ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ବାହାରି ଯଶିପୁର ଗସ୍ତ କରିବେ । ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଅବତରଣ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡିରେ ସଡ଼କ ପଥରେ ଶିମିଳିପାଳ ଯିବେ ଶିମିଳିପାଳ ବୁଲିବା ସହ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ କରି ରାତ୍ରୀରହଣି କରିବେ ।
ଫେବୃଆରୀ 6 (ଶୁକ୍ରବାର) ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ଫେବ୍ରୁଆରୀ 6 (ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳୁ ୯ଟା ୧୫ରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ଯୁବକଙ୍କ ସମେତ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଏହାପରେ ୧୦୦ଜଣକୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରି ଯଶିପୁର ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିବେ । ସେଠାରୁ ଦିନ ୧୧ଟା ୨୫ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଏଏଫ ଏମଆଇ-୧୭ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯୋଗେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲେଇକୁଣ୍ଡା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ସେଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
SLS ସ୍ମାରକୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ:
ଏସଏଲଏସ ସ୍ମାରକୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସ୍ବର୍ଗତ ସ୍ବାମୀ ଓ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଝିଅ ଇତିଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ ଏସଏଲଏସ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି । ଇତିଶ୍ରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ଏସଏଲଏସ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଦ୍ବାରା ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ।
ସଜେଇ ହେଉଛି ପାହାଡପୁର:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାହାଡପୁର ଗ୍ରାମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଉଛି । ପାହାଡପୁର ଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ଏସଏଲଏସ ସ୍ମାରକୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଓ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସଫାସୁତୁରା କରାଯାଉଛି । ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଗିଚା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଲଗା ଯାଇଛି । ପାହାଡପୁର ଗାଁର ରାସ୍ତା ଘାଟ ସହିତ ଜାହିରା ପୀଠକୁ ମଧ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଉଛି । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଜାହିରା ପୀଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର:
ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଥର ପାହାଡପୁର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମହାମହିମ ଜାହିରା ପୀଠକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଭୁଲି ନାହାଁନ୍ତି । ଏଥର ମଧ୍ୟ ଜାହିରା ପୀଠକୁ ଯିବେ । ଏଥିପାଇଁ ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ପୂଜା ସ୍ଥଳୀ ଜାହିରା ପୀଠର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ବିଭିନ୍ନ କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପାହାଡପୁର ଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ଜାହିରା ପୀଠ(ସାନ୍ତାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ସ୍ଥଳୀ) ଓ ଏଲଆଣ୍ଡଟି ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ:
ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୁଣି ଥରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବେ । ତାଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ । ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।
ପାହାଡପୁରରେ ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି:
ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଘନଘନ ପାହାଡପୁର ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନିଜ ଶଶୁର ଘର ଗାଁକୁ ଏହା ତୃତୀୟ ଗସ୍ତ । ଅତି ଉତ୍ସାହ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ପାହାଡପୁର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ବଜନ ।
ଏନେଇ ଛାତ୍ର ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି । ଯେଉଁ ଖୁସି ଭାଷାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିହେଉନାହିଁ ।’
ଏସଏଲଏସ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଜନ୍ମେଜୟ ଗିରି କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଫାସୁତୁରା ସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି ।’
ଏସଏଲଏସ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତି ମୁନା ପ୍ରତିହାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବେକାର ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଏଠାରେ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ମଧ୍ୟ ସୁଟିଂ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।’
