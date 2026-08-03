ETV Bharat / state

ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ବାସର ପ୍ରତୀକ ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ; ଆସନ୍ତାକାଲି ତପ୍ତପାଣିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଞ୍ଜାମ ତପ୍ତପାଣି ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ତପ୍ତପାଣି ଉଷ୍ମପ୍ରସ୍ରବଣରେ ପକାଇବେ ବୁଡ଼ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

MAA KANDHUNI DEVI TEMPLE TAPTAPANI
ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ବାସର ପ୍ରତୀକ ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ; ଆସନ୍ତାକାଲି ତପ୍ତପାଣିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 3, 2026 at 8:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ତପ୍ତପାଣି ଉଷ୍ମପ୍ରସ୍ରବଣକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ବାସର ପ୍ରତୀକ ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଉଷ୍ଣପ୍ରସ୍ରବଣରୁ ବାହରୁଥିବା ଗରମ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ମହାମହିମ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...

ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଞ୍ଜାମ ତପ୍ତପାଣି ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ତପ୍ତପାଣି ଉଷ୍ମପ୍ରସ୍ରବଣରେ ପକାଇବେ ବୁଡ଼ । (ETV Bharat Odisha)

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟି. ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ତପ୍ତପାଣି ଉଷ୍ମପ୍ରସ୍ରବଣ । ଏଠାରେ କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ପ୍ରକୃତିର ସର୍ଜନାରେ ମାଟିତଳୁ ବାହାରୁଛି ଗରମ ପାଣି । ସେହି ଉଷ୍ଣପ୍ରସ୍ରବଣ ପରିସରରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ ।ଏଠାକୁ ବର୍ଷ ତମାମ୍ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ମହାମହିମ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଓଲ୍ଲାଇବା ପରେ ସଡ଼କ ପଥରେ ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଝଲକ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖା ଦେଇଛି ।

Taptapani hot spring
ତପ୍ତପାଣି ଉଷ୍ମପ୍ରସ୍ରବଣ (ETV Bharat Odisha)

ଏଠାରେ ନିରନ୍ତର ମାଟିତଳୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଉଷ୍ଣ ଜଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପାଣିରେ ସଲଫର୍‌ ଓ ଅନ୍ୟ ରାସାୟ ନିକ ଖଣିଜ ଅଂଶ ରହିଛି। ଏହି ଜଳରେ ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି, ତାହା ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଲ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ଏପରିକି ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଧାରଣା ରହିଛି । ତେଣୁ ବର୍ଷ ତମାମ୍ ଏଠାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ।

Taptapani hot spring
ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କୁ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ହିଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରମ୍ପରା କରିଛି । 1940-50 ମସିହା ବେଳକୁ ଏଠାରେ ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ।

MAA KANDHUNI DEVI TEMPLE TAPTAPANI
ତପ୍ତପାଣି ଉଷ୍ମପ୍ରସ୍ରବଣ (ETV Bharat Odisha)

ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜାନି କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଛୋଟ ସମୟରୁ ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା କରି ଆସୁଅଛି । ପ୍ରଥମେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଜଙ୍ଗଲ ପାହଡ଼ ହୋଇକି ରହିଥିଲା । ମୋର ଜେଜେ ବାପା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କାଠ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ସେ ଗଛଲତା ସଫା କରିବା ସମୟରେ ମାଟି ତଳୁ ହାଉଳି (ବାଷ୍ପ) ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏବଂ ସେଠାରୁ ଗରମ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେହି ଦିନଠାରୁ ମା'ଙ୍କ ଆର୍ବିଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।"

MAA KANDHUNI DEVI TEMPLE TAPTAPANI
ତପ୍ତପାଣି ଉଷ୍ମପ୍ରସ୍ରବଣ (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଏଠାରେ କନ୍ଧ ଜନଜାତି ପୂଜା କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ମା'ଙ୍କ ନାମକରଣ କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ ହୋଇଛି । ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଶରଣପଡି ପାଣି ମଧ୍ୟରୁ ଗୁଆ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ । ନିଃସନ୍ତାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି । ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବୁ । "

MAA KANDHUNI DEVI
ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ବାସର ପ୍ରତୀକ ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ; ଆସନ୍ତାକାଲି ତପ୍ତପାଣିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର କମିଟି ସଦସ୍ୟ ହୃଷିକେଶ ଦେଳେଇ କହିଛନ୍ତି," ତପ୍ତପାଣି ଦେଶର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ । ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ବର୍ଷ ତମାମ୍ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ମହାମହିମଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଗତ ୧୫ ଦିନ ଧରି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛୁ । ଏଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗରମ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଅନେକ ଚର୍ମ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । "

MAA KANDHUNI DEVI TEMPLE TAPTAPANI
ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)


ଅନ୍ୟପଟେ କଲିକତାରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି," ତପ୍ତପାଣି ଉଷ୍ଣପ୍ରସ୍ରବଣ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା । ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ବେଶ ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଛି ।"

MAA KANDHUNI DEVI TEMPLE TAPTAPANI
ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି: ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କଲେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଅଗଷ୍ଟ ୩ରୁ ୫ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ତପ୍ତପାଣିରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

TAPTAPANI GANJAM
PRESIDENT MURMU TAPTAPANI VISIT
ତପ୍ତପାଣି ଉଷ୍ମପ୍ରସ୍ରବଣ
MAA KANDHUNI DEVI TEMPLE
PRESIDENT MURMU ODISHA VISIT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.