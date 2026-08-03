ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ବାସର ପ୍ରତୀକ ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ; ଆସନ୍ତାକାଲି ତପ୍ତପାଣିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଞ୍ଜାମ ତପ୍ତପାଣି ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ତପ୍ତପାଣି ଉଷ୍ମପ୍ରସ୍ରବଣରେ ପକାଇବେ ବୁଡ଼ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : August 3, 2026 at 8:59 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ତପ୍ତପାଣି ଉଷ୍ମପ୍ରସ୍ରବଣକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ବାସର ପ୍ରତୀକ ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଉଷ୍ଣପ୍ରସ୍ରବଣରୁ ବାହରୁଥିବା ଗରମ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ମହାମହିମ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟି. ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ତପ୍ତପାଣି ଉଷ୍ମପ୍ରସ୍ରବଣ । ଏଠାରେ କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ପ୍ରକୃତିର ସର୍ଜନାରେ ମାଟିତଳୁ ବାହାରୁଛି ଗରମ ପାଣି । ସେହି ଉଷ୍ଣପ୍ରସ୍ରବଣ ପରିସରରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ ।ଏଠାକୁ ବର୍ଷ ତମାମ୍ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ମହାମହିମ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଓଲ୍ଲାଇବା ପରେ ସଡ଼କ ପଥରେ ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଝଲକ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖା ଦେଇଛି ।
ଏଠାରେ ନିରନ୍ତର ମାଟିତଳୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଉଷ୍ଣ ଜଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପାଣିରେ ସଲଫର୍ ଓ ଅନ୍ୟ ରାସାୟ ନିକ ଖଣିଜ ଅଂଶ ରହିଛି। ଏହି ଜଳରେ ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି, ତାହା ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଲ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ଏପରିକି ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଧାରଣା ରହିଛି । ତେଣୁ ବର୍ଷ ତମାମ୍ ଏଠାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ।
ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କୁ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ହିଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରମ୍ପରା କରିଛି । 1940-50 ମସିହା ବେଳକୁ ଏଠାରେ ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ।
ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜାନି କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଛୋଟ ସମୟରୁ ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା କରି ଆସୁଅଛି । ପ୍ରଥମେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଜଙ୍ଗଲ ପାହଡ଼ ହୋଇକି ରହିଥିଲା । ମୋର ଜେଜେ ବାପା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କାଠ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ସେ ଗଛଲତା ସଫା କରିବା ସମୟରେ ମାଟି ତଳୁ ହାଉଳି (ବାଷ୍ପ) ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏବଂ ସେଠାରୁ ଗରମ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେହି ଦିନଠାରୁ ମା'ଙ୍କ ଆର୍ବିଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଏଠାରେ କନ୍ଧ ଜନଜାତି ପୂଜା କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ମା'ଙ୍କ ନାମକରଣ କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ ହୋଇଛି । ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଶରଣପଡି ପାଣି ମଧ୍ୟରୁ ଗୁଆ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ । ନିଃସନ୍ତାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି । ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବୁ । "
ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର କମିଟି ସଦସ୍ୟ ହୃଷିକେଶ ଦେଳେଇ କହିଛନ୍ତି," ତପ୍ତପାଣି ଦେଶର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ । ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ବର୍ଷ ତମାମ୍ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ମହାମହିମଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଗତ ୧୫ ଦିନ ଧରି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛୁ । ଏଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗରମ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଅନେକ ଚର୍ମ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । "
ଅନ୍ୟପଟେ କଲିକତାରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି," ତପ୍ତପାଣି ଉଷ୍ଣପ୍ରସ୍ରବଣ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା । ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ବେଶ ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି: ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କଲେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଅଗଷ୍ଟ ୩ରୁ ୫ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ତପ୍ତପାଣିରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର