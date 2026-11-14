ପ୍ରଥମ ଥର କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦଘାଟନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
President to inaugurate Balijatra: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମହୋତ୍ସବର ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 14, 2026 at 6:14 PM IST
କଟକ: ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ । ସନ୍ଧ୍ୟା 8.15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଟକରେ ରହିବେ । ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଉଦଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଏନେଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଧେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ନଭେମ୍ବର 24ରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଦିନ ଧରି ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହେବ । ବୋଟ କ୍ଲବରୁ ଗଡଗଡ଼ିଆ ଘାଟ ଯାଏଁ ଅତିଥିମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସିବେ । ଏହାପରେ ମଞ୍ଚରେ ରହି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଏହାସହ ସେହିଦିନ ସକାଳୁ ଡଙ୍ଗାଭସା ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ତାଲିକା ଆସିଛି । ଦୁଇଟି ମଞ୍ଚରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ । ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଳାକାରଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବ । ସେହିପରି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବଲିଉଡ କଳାକାର ନ ଆଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଧେ କହିଛନ୍ତି, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରିବେ ସେନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏତେ ବଡ ମେଳାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚାଲେଞ୍ଜ ରହିବ । ତଥାପି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ପିଇବା ପାଣି ଓ ଟଏଲେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଏଥର ଉଭୟ ପଡିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡାକଡି କରାଯିବ । ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଫଳରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏହା ବେଶ ସହାୟତା ହେବ । ପିଇବା ପାଣି ଓ ଟଏଲେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 1400ଟି ଷ୍ଟଲ ଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 1800 ହେବ । 550ଟି ଟଏଲେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କଟକ ନଗର ନିଗମ (KMC) ବାଲିଯାତ୍ରାର ସୁଗମ ଏବଂ ସଫଳ ଆୟୋଜନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି । ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଯାନବାହାନ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।
ଓଡିଶା ଓ ବାଲି ସମ୍ପର୍କର ଥିମ:
କଟକ-ଇନ-କଟକରେ ଓଡିଶା ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲି ସମ୍ପର୍କର ଥିମ ଶୋଭା ପାଇବ । ଓଡିଶା ଓ ବାଲି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପାଭିଲିୟନ । ସେହିପରି ଗ୍ରୀନ କରିଡର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁଟ ଲାଇନ ରହିବ । ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଯେପରି ଅସୁବିଧା ନ ହେଵ ସେ ନେଇ ବ୍ୟାରିକେଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଦୋଳିରେ ଗତବର୍ଷ ଅଘଟଣ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଲୋକ ଫସି ରହିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଟେକନିକାଲ ଟିମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ଲାନ କରାଯାଇଛି । ସବୁ ବିଭାଗ ସହ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ, କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିକାରୀ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମେଳା ପଡିଆ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏଥର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବୋଟ, ଓରମାସ ଭଳି ମିଶନ ଶକ୍ତିର 110ଟି ଷ୍ଟଲ
ଆସନ୍ତା ୧୦ରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଲାମୀ, ଶେଷ ହେଲାଣି 1500 ପ୍ଲଟର ପଞ୍ଜିକରଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ