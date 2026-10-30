ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଓଡି଼ଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜନ୍ମମାଟିରେ ରହିବେ ୩ ଦିନ
President Droupadi Murmu ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନଭେମ୍ବର 3ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦୁଇ ଦିନିଆ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ:ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : October 30, 2026 at 7:10 AM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣିଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏହି ତିନି ଦିନ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ବହଳଦା ସ୍ଥିତ ମା’ କିଚେକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଜାହିରା ପୀଠର ବିକାଶ, ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଏବଂ ନୂତନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ସେ ଏବେ ନଭେମ୍ବର 3ରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ରହିବେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନଭେମ୍ବର 4 ଏବଂ 5 ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନଭେମ୍ବର 3, 4 ଏବଂ 5 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବେ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ, ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାୟୁସେନାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପଶ୍ଚିମ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଲାଇକୁଣ୍ଡ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ପରେ ସଡ଼କ ପଥରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବହଡାଗୋଡା ଫରେଷ୍ଟ ଗେଷ୍ଟହାଉସରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ବହଳଦା ସ୍ଥିତ ମା’ କିଚେକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସେଠାରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ରାତ୍ରିଭୋଜନ ଓ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ ।
ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହୁଲଡିହା ସ୍ଥିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ନବନିର୍ମିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକ୍ସ-ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ସିଏସ୍ଡି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ଏହି ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ତିନିଜଣ ବୀର ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ପି.ଡି. ହିନ୍ଦୁଜା ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଡିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ମେଡିକାଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବ । ଏଥିସହ ମେଡିକାଲ୍ ଭ୍ୟାନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ । ଯାହା ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କୀଡନି ରୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ପରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ଜଣ ଜାହିରା ପୀଠର ମୁଖିଆମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଏହା ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲରେ ମେଗା ସ୍ବାସ୍ଥ ଶିବିରରେ ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ ଓ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ସେହି ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର କଚେରି ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ ସହ ଏକାଧିକ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଯୋଜନାରେ ଖିଚିଂ ସ୍ଥିତ ମା’ କିଚେକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲାର 37ଟି ଜାହିରାପୀଠର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ । ସେହିପରି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତେବେ ବାଦାମପାହାଡରୁ ପୁରୀ ପାଇଁ ନୂତନ ଦୈନିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ (ଟ୍ରେନ୍ ନଂ 18411/18412)ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଓ ବାଦାମପାହାଡ଼ ଅମୃତ ଭାରତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଶେଷ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
ଗସ୍ତର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସିକେଲ୍ ସେଲ୍ ଆନିମିଆ ରୋଗରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଏହାପରେ ମଲ୍ଟି-ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଓ ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଆଇରନ୍ କଲେଜ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଜାହେର ଥାନ ପାଇଁ ଶାଳ ଓ ମହୁଲ ଗଛ ରୋପଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ପରେ ସେହି 5 ତାରିଖ ଦିନ 4ଟା ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କଲାଇକୁଣ୍ଡା ଓ ସେଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ! ସପ୍ତାହେ ଘୁଞ୍ଚିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ, ନଭେମ୍ବର 4-5ରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
‘ମୁଁ ଜଣେ ମାଝୀଙ୍କ ଝିଅ’... ମୁରିଆ ଦରବାରରେ ନିଜ ଆଦିବାସୀ ପରିଚୟକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ