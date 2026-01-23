ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥି ହେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବିତାଇବେ ଅଢେଇ ଘଣ୍ଟା
ଫେବୃଆରୀ 3ରେ ବାଲେଶ୍ବର ଗସ୍ତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ସେ ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ।
ବାଲେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 2ରୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ତେବେ ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖ ଦିନ ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୨ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ବାଲେଶ୍ବରରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର କୂଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, କୂଳସଚିବ କୁକୁମୀନା ଦାସ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଥିଲେ । ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।
ଗତକାଲି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ:
ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତରେ ତ୍ରୁଟି ବିହୀନ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାନୀୟ, ଜଳ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ଵରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସୁକତା ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମହାମହିମଙ୍କ ଗସ୍ତକୁୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ପରେ ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଓ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଲେଶ୍ବର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହେବ ।’
ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଢେଇ ଘଣ୍ଟା ଅତିବାହିତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:
ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ପରେ ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୂଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ । ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୦୦୦ ସିଟର ନୂଆ ହଲ ହୋଇଛି ତାହାର ଉଦଘାଟନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ । ଏଠାରେ 2ରୁ ଅଢେଇ ଘଣ୍ଟା ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ’
