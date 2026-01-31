ETV Bharat / state

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବାକୁ ଜନ୍ମମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ଦେବେ ବଡ଼ ଭେଟି

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଫେବୃଆରୀ ୪ ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଯଶିପୁର ଆସୁଛନ୍ତି । ଏସଏସଡି କନ୍ୟାଶ୍ରମ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରେହରେ ସାମିଲ ସହ ଶିମିଳିପାଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ।

DROUPADI MURMU MAYURBHANJ VISIT
ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ୩ ଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 31, 2026 at 2:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ) : ଭାରତର ପଞ୍ଚଦଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେବୃଆରୀ ୪ ତାରିଖରୁ ତିନି ଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମମାଟିରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି । ମହାମହିମଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଖୁସିର ମାହୋଲ । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ହେବ, ସେନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲ ପ୍ରଶାସନ ।

ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ୩ ଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ:

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଫେବୃଆରୀ ୪ ତାରିଖରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଓ ଯଶିପୁର ଆସୁଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମାଟି । ସହରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସାଜସଜ୍ଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ରାସ୍ତା ଘାଟ ସଫାସୁତୁରା ଓ ରଙ୍ଗ କାମ କରାଯିବା ସହିତ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବାରିକେଡ କରାଯାଇଛି । ଦାଣ୍ଡବୋ ସ୍ଥିତ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର କଚେରୀ ପଡ଼ିଆରେ ମଞ୍ଚ ତୋରଣ, ମହୁଲଡିହା ଏସଏସଡି ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ହଲି ଡେ' ହୋମ, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ବର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ସାଜସଜ୍ଜା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ।

DROUPADI MURMU MAYURBHANJ VISIT
ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ୩ ଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ ସୂଚୀ (ETV Bharat Odisha)

ମହାମହିମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ :

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଫେବୃଆରୀ ୪ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୧.୧୦ ସମୟରେ ବାୟୁସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ଦାଣ୍ଡବୋଷ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ୧୧.୩୦ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହଲି ଡେ' ହୋମ୍ ଉଦଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ୧୨.୦୦ ସମୟରେ ମହୁଲଡିହା ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଏସଏସଡି ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ ।ଏଥିସହ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭଞ୍ଜବୀର ସୁନାରାମ ସୋରେନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

DROUPADI MURMU MAYURBHANJ VISIT
ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ୩ ଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)

ଏସଏସଡି କନ୍ୟାଶ୍ରମର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀରେ ସାମିଲ ହେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:

୧୯୫୫ ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଏହି କନ୍ୟାଶ୍ରମ (ଏସଏସଡି ବିଦ୍ୟାଳୟ) ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲା କେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଦ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନ ସେହି ମହୁଲଡିହାଠାରେ ଯେଉଁଠି ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ । ସେ ବିଧାୟକ ଥିବା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୂବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗ ଦେଉଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଓ ଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ସେଠାରୁ ୧୨.୩୫ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ବର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ । ସେଠାରୁ ମହୁଲଡିହା ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭୋଜନ କରିବେ ପରେ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରି ସୁଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

DROUPADI MURMU MAYURBHANJ VISIT
ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ୩ ଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)

ରାଇରଙ୍ଗପୁରବାସୀଙ୍କୁ ମହାମହିମଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି:

ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର କଚେରୀ ପଡିଆରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସେଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫.୦୦ ସମୟରେ ହଲି ଡେ' ହୋମ ଆସିବେ ମହାମହିମ । ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ୬.୧୫ରେ ମହୁଲଡିହା ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନକୁ ଫେରି ସେଠାରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ଓ ରାତ୍ରୀ ଯାପନ କରିବେ।

DROUPADI MURMU MAYURBHANJ VISIT
ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ୩ ଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)

ଶିମିଳିପାଳ ବୁଲିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:

ଫେବୃଆରୀ ୫ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଘରେ ଜଳଖିଆ ପରେ ୯.୦୦ ସମୟରେ ଶଶୁର ଘର ଗାଁ ପାହାଡ଼ପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ମହାମହିମ । ସେଠାରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଦିନ ୧.୧୦ ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସେଠାରୁ ନିଜ ବାସଭବନକୁ ଫେରି ବିଶ୍ରାମ କରିବେ । ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୩.୦୦ ସମୟରେ ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଆସି ବାୟୁସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଯଶିପୁର ଗସ୍ତ କରିବେ ମହାମହିମ । ସେଠାରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଶିମିଳିପାଳ ବୁଲିବା ସହିତ ସେଠାରେ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ଓ ରାତ୍ରୀ ରହଣୀ କରିବେ ।

କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟିବେ ମହାମହିମ:

ଫେବୃଆରୀ ୬ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ୯.୧୫ ରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ସେଠାରେ ୧୦୦ ଜଣଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ପରେ ସେଠାରୁ ଦିନ ୧୧.୨୫ ମିନିଟ ସମୟରେ ମହାମହିମ ବାୟୁସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କଲେଇକୁଣ୍ଡା ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଷ୍ଟେସନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ସେଠାରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଯାତ୍ରା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ।

ଏପରି ହୋଇଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ଘନ ଘନ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ଏଡିଜି ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଓ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସପି ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଟୁପାଲି, ଏଏଏସପି ଯଦୁନାଥ ଜେନା, ଏସଡିପିଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ।

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସପି ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଟୁପାଲି କହିଛନ୍ତି," ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗ, ହେଲିପ୍ୟାଡ, ସଭାସ୍ଥଳ, ବାସଭବନ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ହେବ ନାହିଁ । ଯେପରି କୌଣସି ଅପ୍ରିତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନହୁଏ, ସେନେଇ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଅନୁ ଗର୍ଗ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଶିମିଳିପାଳ ବୁଲିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମା' ବିରଜାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନାଭିଗୟାରେ କରିବେ ପିଣ୍ଡଦାନ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

TAGGED:

PRESIDENT DROUPADI MURMU
PRESIDENT MURMU RAIRANGPUR VISIT
PRESIDENT ODISHA VISIT
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ
DROUPADI MURMU MAYURBHANJ VISIT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.