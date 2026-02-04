ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାରେ କଲେ ପିଣ୍ଡଦାନ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଗଜପତି ମହାରାଜା, ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ସ୍ବାଗତ ।

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 4, 2026 at 8:04 AM IST

|

Updated : February 4, 2026 at 8:17 AM IST

1 Min Read
ପୁରୀ: ପୁରୀ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଗଜପତି ମହାରାଜା , ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ସକାଳ ୭ଟାରେ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ନିଜ ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ । ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ । ସକାଳ ୬ଟାରୁ ୧୦ଟା ଯାଏଁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗସ୍ତ ଥିବାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ।

