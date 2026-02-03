ETV Bharat / state

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଗସ୍ତ; ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ସାଜସଜ୍ଜା, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଇଶ୍ବରୀୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି

3 ଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଇଶ୍ବରୀୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ।

RAIRANGPUR JAGANNATH TEMPLE
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଗସ୍ତ; ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ସାଜସଜ୍ଜା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 3, 2026 at 11:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସନ୍ତାକାଲି (ବୁଧବାର)ଠୁ ତିନି ଦିନିଆ ଜନ୍ମମାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି । ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିରରେ ସାଜସଜ୍ଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର ଜାରି ରହିଛି । ଏହାସହିତ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଇଶ୍ବରୀୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ ମହାମହିମ । ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ରାଇରଙ୍ଗପୁରବାସୀ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖାଦେଇଛି ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାୟୁସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ ସ୍ଥିତ ହ୍ୟାଲିପ୍ୟାଡରେ ଅବତରଣ ପରେ ହୋଲିଡେ ହୋମ ଓ ଏସଏସଡି ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ସେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ବର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ସେଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସେଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦିନ ୧.୧୫ ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଇଶ୍ବରୀୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ସେଠାରେ ମହାମହିମଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ କୁମାରୀ ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଗସ୍ତ; ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ସାଜସଜ୍ଜା (ETV Bharat Odisha)

୧.୧୫ ସମୟରୁ ୧.୩୫ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେହିଠାରେ ରହି ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ ପରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ କରିବେ । ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସେହି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଇଶ୍ବରୀୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ରହିଛି ନୀବିଡ ସମ୍ପର୍କ । ୨୦୦୯ ମସିହାରୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଇଶ୍ବରୀୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଜଡିତ ରହିଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଭରା ସମୟ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୧୦ ମସିହାରୁ ୨୦୧୪ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ଦାୟକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ବଡ଼ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ୨୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୦ ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ସାନପୁଅ ସିପୁନ ମଧ୍ୟ ୨୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ୨୦୧୩ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୨ ତାରିଖ ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଚଢେଇଭୋଳ ନିକଟରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଦୁଇ ପୁଅକୁ ହରାଇ ବାପା ଶ୍ୟାମଚରଣ ଓ ମାଆ ଦ୍ରୌପଦୀ ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ । ଦୁଇ ପୁଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଶେଷରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଶେଷରେ ବାପା ଶ୍ୟାମଚରଣ ମୁର୍ମୁ ୨୦୧୪ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ।

ପରିବାରର ଅତି ନିଜର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ ହେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସହ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଇଶ୍ବରୀୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରି ନିୟମିତ ରାଜଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲେ । ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଆଜି ସେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ପାରିଛନ୍ତି ।

ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭାରତର ପଞ୍ଚଦଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ତେବେ ସେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଇଶ୍ବରୀୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଭୁଲି ପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଏହା ଉକ୍ତ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ । ସେଠାରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଓ ବିଶେଷ କରି ବି କେ ସୁପ୍ରିୟା ଦିଦିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରି ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଇଶ୍ବରୀୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କୁ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଉଛି । ମହାମହିମଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେପରି କୌଣସି ତୃଟି ନ ହୁଏ ସେନେଇ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ଯାଇଛି । ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଶେଷ ହୋଇଛି ।

ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ବର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆଶିଷ କାମନା କରିବେ । ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଏକ ଡ଼କ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଙ୍ଗ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସେହିପରି ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୫ରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ । ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଉକ୍ତ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୂଜା କରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।

ମନ୍ଦିରର ସାଜସଜ୍ଜା ନିମନ୍ତେ ରଙ୍ଗ, ଟେଣ୍ଟ, ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପୂଜା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ବାବଦରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା ନେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଏଡିଜି ଓ ଡିଆଇଜି ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟ ଯେତେ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି ।

ତେବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଏହି ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୁର୍ମୁ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ବର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ନିୟମିତ ଯାଉଥିଲେ। ମନ୍ଦିରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ପରେ ସେ ନିଜେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ସଫାସୁତୁରା କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଭୁଲି ନାହାଁନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଲେ ସେ ଦୁଇ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ।

ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ବର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ । ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପାଖାପାଖି ୧୫୦୦ ଜଣ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ମହାମହିମ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ । ଏ ନେଇ ଦୁଇ ମନ୍ଦିର ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୁଇ ମନ୍ଦିରକୁ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଉଛି । ସେପଟେ ମହାମହିମଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସୁରକ୍ଷାରେ 48 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

TAGGED:

PRESIDENT DROUPADI MURMU
PRESIDENT MURMU ODISHA VISIT
RAJAPAITA BRAHMA KUMARIS
PRESIDENT TO VISIT HER BIRTHPLACE
RAIRANGPUR JAGANNATH TEMPLE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.