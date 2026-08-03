ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାଲୁନ୍ ଟ୍ରେନ: ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରାରେ ଏସକର୍ଟ କରିବ 2 ଟ୍ରେନ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 3 ଜଣ ଡିଏସପି ରାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ, 10 ପ୍ଳାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେଉଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : August 3, 2026 at 5:05 PM IST
President Odisha Visit ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜିଠୁ ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ତେବେ 3 ଦିନିଆ ଏହି ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ମହାମହିମ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାଲୁନ ଟ୍ରେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନରେ ରହିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବ୍ଲୁବୁକ୍ ଅନୁସାରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାଲୁନ ଟ୍ରେନକୁ ଏସକର୍ଟ କରିବ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ ।
2 ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା, କଣ ରହିବ ସୁବିଧା ?
ଆସନ୍ତାକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର SALOON କୋଚ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏହି କୋଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ସହ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ, ଡାକ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
ଟ୍ରେନକୁ ଏସକର୍ଟ କରିବ 2ଟି ଟ୍ରେନ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରେନ୍ର ଆଗ ଓ ପଛରେ ପାଇଲଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ । ଏହାଛଡ଼ା ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ଟ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳପଥକୁ ଖାଲି କରାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍କୁ ସେହି ଲାଇନ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବନାହିଁ ।
ବିନା ଟିକେଟ୍ରେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମନା:
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ସିପିଆରଓ ଦୀପକ ରାଉତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡୁଥିବା ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେସନରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବିନା ଟିକେଟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ କୌଣସି ହକର କିମ୍ବା ବେପାରୀଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ ।
ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ:
କେବଳ ଷ୍ଟେସନ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍, ସିଗ୍ନାଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରେଳ ସେତୁ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ କଡ଼ା ନଜର ରହିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ, ଆରପିଏଫ୍, ଜିଆରପି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମନ୍ୱିତ ଭାବେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 3 ଜୋନ୍:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 3ଟି ଜୋନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି
- ଜୋନ 1 - ଭୁବନେଶ୍ୱର
- ଜୋନ 2 - ରେତଙ୍ଗରୁ ଚିଲିକା
- ଜୋନ 3 -ବ୍ରହ୍ମପୁର
ସୁରକ୍ଷାରେ 10 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 3 ଜଣ ଡିଏସପି ରାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ, 10 ପ୍ଳାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେଉଛନ୍ତି । ଷ୍ଟେସନରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରେଳବାଇ ଏସପି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିବା ସମୟରେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ:
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ରେଳବାଇ ଏସପି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ଟ୍ରେନ ଯିବ ସେହି ପ୍ଳାଟଫର୍ମ 1କୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
ଏପଟେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି କେତେବେଳେ ଓ କେଉଁ ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ ସେନେଇ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ । ପାଖାପାଖି 100 ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଆଜି (ସୋମବାର) ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି, ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଭୁବନେଶ୍ବର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଲୋକଭବନକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ସେଠାରୁ କଟକସ୍ଥିତ ଜଗଦଗୁରୁ କୃପାଳୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ଫେରି ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ ।
ସାଲୁନ କୋଚ କଣ ?
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ସେଲୁନ କୋଚ୍ ଏକ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁମ୍ କହିଲେ ଅତୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ । ଏଥିରେ ବେଡ୍ରୁମ, ସୋଫା, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟ ଥାଏ । ଏଥିରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଥରୁମର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ । ଯାହା ଯାତ୍ରାକୁ ଆରାମଦାୟକ କରିଥାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ; ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡଭାଇଜରି, ଦୁଇ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ରେ କଟକଣା, ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଅପିଲ୍
ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ; ସରିଲା କାରକେଡ୍ ରିହର୍ସାଲ୍, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମୁତୟନ ହେବେ ୪୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର