ETV Bharat / state

ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ୩.୪ କୋଟି ଦାନ; ଶତାୟୁ ଚିକିତ୍ସକ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

୧୦୦ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ଡା. ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ । ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଗବେଷଣା ଏବଂ କର୍କଟ ସେବା ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ ହେବ ଦାନ ଅର୍ଥ ।

President Droupadi Murmu
ଶତାୟୁ ଚିକିତ୍ସକ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 5, 2025 at 11:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat


ବ୍ରହ୍ମପୁର: ନିଜର ଜୀବନବ୍ୟାପି ଉତ୍ପାଜିତ ଅର୍ଥରୁ ତିନି କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରି ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଶତାୟୁ ଚିକିତ୍ସକ କେ. ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ଆଜି ୧୦୦ତମ ଜନ୍ମଦିନ । ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସହରବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା । ସେପଟେ ଏଭଳି ଶତାୟୁ ଚିକିତ୍ସକ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମହତକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦେଶର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଏବେ ସବୁଠି ଛୁଟିଛି ପ୍ରଶଂସା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ କାମନା କରାଯାଇଛି ।

ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ୭୫ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥସେବା ଯୋଗାଇ ଆସିଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଶତାୟୁ ଚିକିତ୍ସକ କେ.ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ୧୦୦ ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କ ମହତକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ପତ୍ର ପଠାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ନିଜସ୍ବ ଆୟରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସକୁ ଦାନ ପାଇଁ ବଧେଇ ଜଣାଇଲେ । ବାସଭବନ ଯାଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଏମ୍ସରେ ଏହାକୁ କର୍ପସ୍‌ ଫଣ୍ଡ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ କହିଲେ ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ବହୁ ରାଜନେତା, ବନ୍ଧୁ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ।

ଶତାୟୁ ଚିକିତ୍ସକ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି (ETV Bharat Odisha)

ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା-

ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଶତାୟୁ ଚିକିତ୍ସକ କେ.ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ୧୦୦ ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦେଶର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଡାକ୍ତର କେ. ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇଙ୍କ ୧୦୦ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରହିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମହାମହିମ । ଏପରିକି ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଞ୍ଚୟରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିକୁ ଏଆଇଆଇଏମଏସ୍‌ ଭୁବନେଶ୍ୱର କର୍ତ୍ତୁପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ସହିତ ଗାଇନକଲଜିକାଲ୍‌ ଅଙ୍କୋଲଜି କୋର୍ସ ସ୍ଥାପନାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଏହା ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ନିଜର ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏପରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ଜୀବନବ୍ୟାପି ଉଦ୍ୟମ ସହିତ ବାଳିକା ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ କଳ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସେବା ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି, ତାଙ୍କୁ ସେବା ଓ ସାମାଜିକ ସମର୍ପଣର ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

President Droupadi Murmu
ଶତାୟୁ ଚିକିତ୍ସକ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି (ETV Bharat Odisha)


୧୦୦ ତମ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବାସଭବନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ-

ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଶତାୟୁ ଚିକିତ୍ସକ କେ. ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଆଜି ରହିଥିଲା ୧୦୦ତମ ଜନ୍ମଦିନ । ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ଭାବାନଗର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ଏବଂ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତବିଶେଷଙ୍କ ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏ.ଆଇ.ଆଇଏମ୍ଏସ୍ ର ଏକ ଟିମ୍ ଆସି ଯୋଗଦାନ କରିବା ସହିତ କେକ୍ କାଟିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମାନା କରି ପୁଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ ସହରର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରମାନେ, ଅଧ୍ୟାପକମାନେ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି, "ସେ କେବଳ ଚିକିତ୍ସକ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ମାନବତାର ଜଣେ ସତ୍ୟ ସେବକ । ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଦାନଶୀଳତା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ୀକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୟା ଓ ଦାୟିତ୍ୱର ପଥରେ ଚାଲିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେବ । ଏଥିଲାଗି ସହରବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ବବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ, ସେବା ଓ ସଫଳତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତର କେ. ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଚିକିତ୍ସାକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସହାୟ କରିବ ନୁହେଁ ବରଂ ସମାଜରେ ମାନବତାର ସଚେତନତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା । ଏହି ଶତବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଅବସରରେ ଡାକ୍ତର କେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସୂଦୁର ଆମେରିକାରୁ ଆସି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କରି ଏହି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।"


ଜନ୍ମଦିନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ କେ.ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ-

ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାନତା ଦେଖାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଭାବା ନଗରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର କେ. ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ନିଜର ଶତବର୍ଷୀୟ ଜନ୍ମୋତ୍ସବକୁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନେଇଥିଲେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ । ସେ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ସେବାଜୀବନରେ ଅର୍ଜିତ ସଞ୍ଚୟ ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ପାଇଁ ୩ କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ସ୍ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଅଭୁତପୂର୍ବ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଦାନ ବୋଲି କହିଛି । ଏହି ଅବସରେର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅର୍ଥ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମହିଳା କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା, ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ, ଗରିବ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହାୟତା ଓ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ ।


ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଏଭଳି ପ୍ରସୂତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଡା. ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇଙ୍କ ଶହେ ତମ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବାକୁ ଜୀବନ ବ୍ୟାପି ସଞ୍ଚିତ ପୁଞ୍ଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକାଶରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ତାହାକୁ ତାଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ସତରେ ଏଭଳି ମହିୟସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

DOCTOR K LAKSHMI BAI FROM BERHAMPUR
PRESIDENT DROUPADI MURMU
100 YEAR OLD BERHAMPUR DOCTOR
GYNAECOLOGICAL MALIGNANCY
DONATION TO AIIMS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.