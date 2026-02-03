ପାଠପଢ଼ା, ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ଜରୁରୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୨ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଏହି ଡିଗ୍ରୀ ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର କହିଛନ୍ତି ।
Published : February 3, 2026 at 7:29 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୨ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଆଯୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ନବନିର୍ମିତ ଏକ ହଜାର ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗୋଲଡ଼ ମେଡାଲିଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ।
କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର)ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨:୧୦ ସମୟରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଆଗରେ ଥିବା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୨:୩୦ଟା ସମୟରେ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଉତ୍ସବରେ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗୋଲଡ଼ ମେଡାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ । ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ, ବାଲେଶ୍ବର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର କୂଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ।
ପରୋପକାର ପଥରେ ଯିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ:
ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପ୍ରେଫେସର ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଥିଲେ,"ଅନେକ ଲୋକ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ହେଲେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତୁମେ ମନେ ଯଶ ଲାଭ କର, ସଫଳ ହୁଅ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଵଚ୍ଛଳତା ଲାଭ କର । ଏହା ସହିତ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି କର । ପରୋପକାର ପଥରେ ଯଦି ନିଜେ ପଥିକ ନ ହେବ ତେବେ ଜୀବନ ଇତର ଠାରୁ ବି ହୀନ ହୋଇଯାଇ ପାରେ । ନିଜେ ଆଗକୁ ଯିବା ସହ ଯିଏ ପଛରେ ରହି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହଯୋଗ କର ।"
'ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗାଁର ଚାଲିଚଳଣି ବୁଝିବା ଜରୁରୀ'
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଧାନ, ପାନ ଓ ମୀନ ଆଦିରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହ ଅନେକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ।" ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୁଇଟି ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମକୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଆହୁରି 3ଟି ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ସମୁଦାୟ 5ଟି ଗ୍ରାମକୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ଜରୁରୀ । ଦୁଇଦିନ ଗାଁରେ ରହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗାଁର ଚାଲିଚଳଣି ବୁଝିବା ଜରୁରୀ । ଆଗାମୀ ଦିନର କିଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେବେ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକହିତକାରୀ ଯୋଜନା ତିଆରି ପାଇଁ ସହାୟତା ପାଇବେ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ।
'ମାଡାମଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ବହୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛୁ'
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗସ୍ତକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଥିଲେ । ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆକାଶ କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି । ଏଠାକୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି । ସେ ଆମକୁ ହାତ ହଲାଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ । ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହେବ ।"
'କେବେ ଏମିତି ଅଭିଜ୍ଞତା ସାଉଁଟି ନଥିଲୁ'
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଦେବୀଦତ୍ତା ଦେ କହିଛନ୍ତି," ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭଲରେ ଦେଖି ପାରିଲୁ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ କଥା । ନିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜ ଆଖିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା । ଆମେ କେବେ ଏମିତି ଅଭିଜ୍ଞତା ସାଉଁଟି ନଥିଲୁ ।"
'ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଏହି ଡିଗ୍ରୀ ସଫଳ ହେଲା'
ଅନ୍ୟପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡ. ନନ୍ଦିତା ମହାପାତ୍ର । ସେ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଜିନେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଆମମାନଙ୍କୁ PHD ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ । ଏହା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ଆମେମାନେ ଗର୍ବିତ କି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ମିଳିଲା । ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆୱାର୍ଡ ପାଇ ଏହି ଡିଗ୍ରୀ ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ ।"
