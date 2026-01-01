ETV Bharat / state

ରାଇରଙ୍ଗପୁର IGNOU ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଇଗ୍ନୋ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ।

PRESIDENT INAUGURATES IGNOU
ରାଇରଙ୍ଗପୁର IGNOU ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି (@rashtrapatibhvn)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 1, 2026 at 5:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

IGNOU Regional Centre ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ । ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଆଜି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (IGNOU)ର ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ଇଗ୍ନୋ ସେଣ୍ଟରର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟତାକୁ ସୁଲଭ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ।

ରାଇରଙ୍ଗପୁର IGNETV Bharat OU ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି (ETV Bharat)

IGNOU ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର:

ଇଗ୍ନୋ ଜରିଆରେ ଅନେକ ଡିସଟାନ୍ସ କୋର୍ସର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଏହା ସ୍ଥାପନ ଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ସହ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ ରାଇରାଙ୍ଗପୁରରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନା ହେବା ଦ୍ବାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ, ଯୁବତୀ, ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୃହିଣୀ ଓ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ବାର ଖୋଲିଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁକ୍ତ ଓ ଦୂରଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ବାରା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସହିତ, ଦକ୍ଷତାମୂଳକ ତାଲିମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ସଶକ୍ତ ଓ ସମାବେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ମୂଳ ଆଧାର । ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଗ୍ନୋ ପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି ।

PRESIDENT INAUGURATES IGNOU
ରାଇରଙ୍ଗପୁର IGNOU ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି (ETV Bharat)

ଖୁସି ପ୍ରକଟ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ IGNOU ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର (Regional Centre) ଏବଂ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର (Skill Centre) ଉଦଘାଟନ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଏହା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟତାକୁ ସୁଲଭ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସହ ତାଙ୍କ ଟିମକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ । ଇଗ୍ନୋ ତଥା କୌଶଳ ବିକାଶ ଉଦ୍ୟମୀତା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହଯୋଗରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ । ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳା, ଗ୍ରାମୀଣ ଭାଇ-ଭଉଣୀ ଓ ଜନଜାତି ସମାଜର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହେବ ।"

ଓଡିଶାର ୪ଟି ଜୋନରେ ଇଗ୍ନୋ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର:

କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି–୨୦୨୦ ଅନୁସାରେ, ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଗମ ଏବଂ କୌଶଳମୁଖୀ କରିବା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ରାଇରାଙ୍ଗପୁରରେ ଇଗ୍ନୋ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କୌଶଳ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ । ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ଏମପିସି ସ୍ଵୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଅଧିକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଗ୍ନୋ ପକ୍ଷରୁ ଓଡିଶାର ୪ଟି ଜୋନରେ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ନେଇ ସ୍ଥିରିକୃତ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ଵର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି । ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଇଗ୍ନୋ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିନରେ ରହିବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିୟମିତ ବଜାର ସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଆଗକୁ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ ହେବାକୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ୧.୨୫ ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ନେଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯାହାକି ଯୁବକ-ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ..

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ପୁରସ୍କାର; କେତେ କଠିନ ଥିଲା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଶବରଙ୍କ ଯାତ୍ରା ? ଖୁସିରେ ଝୁମୁଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା

ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଶବରଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର; ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ


ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ଇଗ୍ନୋ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଉମା କଞ୍ଚିଲାଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ହଲ୍ ଠାରେ ଇଗ୍ନୋ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ରର ବରିଷ୍ଠ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ଼ଃ ମନୋଜ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପୌରହିତରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବ ଚରଣ ମାଝୀ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଜଲେନ ନାଏକ, ସାରସକଣା ବିଧାୟକ ଭାଦବ ହାଁସଦା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ

TAGGED:

SKILL CENTRE IN RAIRANGPUR
IGNOU REGIONAL CENTRE CENTRE
PRESIDENT DROUPADI MURMU
MAYURBHANJ IGNOU
PRESIDENT INAUGURATES IGNOU

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.