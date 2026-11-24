ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ; ସୁସଜିତ 'କଳିଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗିଣୀ' ବୋଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ମହାମହିମ, ମହାନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଲେ
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 24, 2026 at 7:03 PM IST
PRESIDENT DROUPADI MURMU BALIJATRA 2026, କଟକ: ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରେ ଉଦଘାଟିତ ହେଲା ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା । ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ ମୁକାକାଶ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମହୋତ୍ସବକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ସିଲଭର ସିଟି ବୋଟ କ୍ଲବରୁ ସୁସଜିତ 'କଳିଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗିଣୀ' ବୋଟରେ ଯାତ୍ରା କରି 'କଟକ ଇନ କଟକ' ପାଖ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ । ପରେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଞ୍ଚରେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।
ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ମହାନଦୀରେ ନିଜେ ବୋଇତ ଭସାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଆୟୋଜନ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ମହାମହିମଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ସିଲଭର ସିଟି କଟକ ସମେତ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆ ରହିଛି ।