ଜନ୍ମମାଟିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ: ହଲି ଡେ ହୋମ ଉଦଘାଟନ, ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଶିଳାନ୍ୟାସ
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ଦାଣ୍ଡବୋଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି । ଭଞ୍ଜବୀର ସୁନାରାମ ସୋରେନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
Published : February 4, 2026 at 4:34 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ୩ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି (ବୁଧବାର) ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଏକ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ମହାମହିମ । ଏହା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ । ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ଏହା ମହାମହିମଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଗସ୍ତ । ଏହି ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି ।
ହଲି ଡେ ହୋମ ଉଦ୍ଘାଟନ:
ବାୟୁସେନାର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଜରିଆରେ ବୁଧବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା୧୦ ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ଦାଣ୍ଡବୋଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମେତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ପୁଷ୍ପ ଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ । କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଦିବା ୧୧ ଟା ୩୦ରେ ହଲି ଡେ ହୋମର (Holiday Home) ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପରି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସ୍ଵାଗତ ପାଇଁ ମହୁଲଡିହାରେ ଏହି ହଲି ଡେ ହୋମ୍ ପ୍ରସ୍ତତ କରାଯାଇଛି ।
ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହି ହଲି ଡେ ହୋମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ । ଏଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏକ ବିଳାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗଳା ସହ ୧୬ଟି କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଥିଲା । ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ସୁନାରାମ ସୋରେନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଲୋକାର୍ପଣ:
ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ୧୨:୦୦ଟା ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୁଲଡିହା ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଏସଏସଡି ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସହ ଭଞ୍ଜବୀର ସୁନାରାମ ସୋରେନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,"ମହାମହିମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଭଞ୍ଜବୀର ସୁନାରାମ ସୋରେନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ସମୟ ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ । ପିଲାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଖେଳକୁଦ ଆଦି ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକ ଗଢିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ।"
ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ ମହାମହିମ:
ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ପିଲା ଦିନର ସ୍ମୃତିଚାରଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । କେବଳ ପାଠପଢା ନୁହେଁ ଖେଳକୁଦ, ନାଚଗୀତ ସବୁ ଦିଗରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେବାକୁ କହିଥିଲେ ମହାମହିମ । ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଗରେ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ଏହାପରେ ୧୨:୩୫ରେ ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ସାରି ଡ଼କୁମେଣ୍ଟାରୀ ସୁଟିଙ୍ଗ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଗଢ଼ ସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସେଠାରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ବାସ ଭବନକୁ ଫେରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଶ୍ରାମ କରିବେ । ଅପରାହ୍ନ ୪:୦୦ରେ କଚେରୀ ପଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତି ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ।
'ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଉନ୍ନତି କରିବ'
ଏହି ଅବସରରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାସ ପାଇଁ ମହାମହିମ ସଦା ଚେଷ୍ଟିତ । ଏଥିପାଇଁ ବିକଶିତ ଭାରତ, ବିକଶିତ ଓଡିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଉନ୍ନତି କରିବ । ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ସହିତ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ଏହା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବହୁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ