ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିତାଇବେ 6 ଦିନ
6 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : February 2, 2026 at 7:04 PM IST
President Odisha Visit ଭୁବନେଶ୍ବର: 6 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଲେଶ୍ବର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 30ରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଲୋକ ଭବନରେ ରାତ୍ରୀ ଯାପନ କରିବେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଯାଜପୁର ଓ ପୁରୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ଆସନ୍ତାକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳ 8.30ରେ ଲୋକ ଭବନରୁ ବାହାରି ବିମାନ ଯୋଗେ 9.30ରେ ଯାଜପୁର ସ୍ଥିତି ନୂଆ ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବେ । 9.50ରେ ଯାଜପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବେ । 10.00ଟାରେ ନାଭିଗୟାରେ ପହଞ୍ଚି ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ସହ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ସେଠାରୁ ବାହାରି 12ଟା 40ରେ ବାଲେଶ୍ବର ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବେ । ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ବାଦଶ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6.00ଟା ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ପୁରୀ ଲୋକ ଭବନ ଯାଇ ରାତ୍ରୀଯାପନ କରିବେ । 4 ତାରିଖ (ବୁଧବାର) ପୁରୀ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଏଥିପାଇଁ ଯାଜପୁର ଓ ପୁରୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡି କରାଯାଇଛି ।
ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:
ସେପଟେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ପୁରୀରୁ ସିଧାସଳଖ ଜନ୍ମମାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ତାଙ୍କ ରାଇରଙ୍ଗପୁରସ୍ଥିତ ଘରେ ରାତ୍ରୀ ଯାପନ ମଧ୍ୟ କରିବେ । ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଜଶିପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ଶିମିଳିପାଳ ମଧ୍ୟ ଯିବେ । ଭଞ୍ଜବୀର ସୁନାରାମ ସୋରେନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ । ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ମହୁଲଡିହାସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ । ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଓୟୁଏଟି କ୍ୟାମ୍ପସ, ତୀରନ୍ଦାଜୀ କେନ୍ଦ୍ର, ସହରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଏମଏସସିବି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ୟାମ୍ପସ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ।
ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖ (ଶୁକ୍ରବାର) ଦିନ ଗସ୍ତର ଶେଷ ଦିନରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶିମିଳିପାଳରେ ଏକ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଉଦଘାଟନ କରିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ପରେ ସେଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଫେରି ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଟୱର୍କ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆୟୋଜିତ 'ବ୍ଲାକ ସ୍ୱାନ ସମିଟ, ଇଣ୍ଡିଆ'ରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ । ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୭ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଗଦଲପୁରରେ 'ବସ୍ତର ପାଣ୍ଡୁମ ୨୦୨୬' ମହୋତ୍ସବ ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ଗସ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ରାୟପୁର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ।
ରାଜଧାନୀରେ କଡାସୁରକ୍ଷା:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଲୋକସେବା ଭବନ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ 'ନୋ–ଫ୍ଲାଇ ଜୋନ୍' ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମୋଟ ୩୨ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେଥିରୁ କେବଳ ୧୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଯାତାୟାତ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ୪ ଜଣ ଡିସିପି, ୫ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି, ୨୩ ଜଣ ଏସିପି, ୩୩ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ୧୨୧ ଜଣ ସବ୍–ଇନ୍ସପେକ୍ଟର/ଏଏସଆଇ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସ୍ପେସାଲ ଟାକ୍ଟିକାଲ ୟୁନିଟ୍ (ଏସଟିୟୁ) ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଲୋକସେବା ଭବନ ଓ ଝାରପଡ଼ା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଟ୍ରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତଦାରଖ କରାଯାଇଥିଲା ।
୪ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ୪ ଦିନ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଏହି କଟକଣା ରହିବ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରୁଟରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଓଡିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଇନ ୨୦୦୩ର ଧାରା ୩୮ (ଓଡିଶା ଆକ୍ଟ ୨୦୦୭ର ଧାରା ୮) ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର- କଟକ, ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ ୨୦୦୮ର ଧାରା ୩୬ ଅନୁଯାୟୀ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର