ବିଧାନସଭାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆଚରଣ-ଉଚ୍ଚାରଣ ଭଲ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ବିଧାନସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ । ଆଜି ଯେଉଁଠି ବି ଅଛି ତାହାର ଶ୍ରେୟ ବିଧାନସଭାର ।
Published : November 27, 2025 at 6:52 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ‘ନେତା ଯାହା କରିବେ ଲୋକେ ତାହା ଶିଖିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଆଚରଣ ମୂଲ୍ୟବାନ । ଆପଣ ଯାହା କହିବେ କରିବେ ଲୋକେ ତାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଜନତା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ ତେଣୁ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଏପରି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।
ଆଜିର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଇତିହାସରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ । ପ୍ରଥମ ଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶର ଜୟକାର ସହ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲଢେଇ, ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକକୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକକୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିକା କଥା ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।
‘ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରକୃତି ସବୁ ଦେଇଛି । ଖଣି, ଜଙ୍ଗଲ, ଜଳ ସବୁକିଛି ଅଛି । ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି । ଶ୍ରମିକଠୁ ନେଇ ଶିଳ୍ପପତି ସବୁଥିରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଭାରତ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ବିଶ୍ବ ଏବେ ଭାରତକୁ ଅନ୍ୟ ନଜରରେ ଦେଖୁଛି । ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାରତରେ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ।’ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଭାରତ ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ରକୁ ଅଭିଭାଷଣରେ ଏପରି ଶବ୍ଦରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରୁ ଆରମ୍ଭ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ:
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୁହାର, ନମସ୍କାରରୁ ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, ‘ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ରହି ବହୁତ ଖୁସି । ମା’ ମାଟି ମୋର କେଡେ ନିଜର...ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଖୁସିର ବିଷୟ ।
ସାଧାରଣ ଝିଅକୁ ସବୁ ଶିଖାଇଲା ବିଧାନସଭା:
ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାବବିହ୍ବଳ ହୋଇପଡିଥିଲେ ମହାମହିମ । କିପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାର ଝିଅରୁ ରାଇସିନା ହିଲ୍ର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଦବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ‘ମୁଁ ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲି ସାଧାରଣ ଝିଅ ହୋଇ । ଏହି ଗୃହ ମୋତେ ସବୁ ଶିଖାଇଛି । ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ଏହି ଗୃହ ମୋତେ ଶିଖାଇଛି । ଆଜି ଯେଉଁଠି ବି ଅଛି ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଏହି ଗୃହର ।
ବିଧାନସଭାରେ କାମ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ମହାମହିମ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, ‘ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଚିହ୍ନା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ।’ ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲରାମ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବା କଥା କହିଥିଲେ ।
ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି:
ମହାମହିମ ଅଭିଭାଷଣରେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଭୂ-ଖଣ୍ଡ ବା ଆଧୁନିକ ପ୍ରଦେଶ ନୁହେଁ । ଏହା ମହତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରବାହ ଅଟେ । ଭାରତର ସଭ୍ୟତାଗତ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଓଡ଼ିଶା ପରିଭାଷିତ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ଦେଶ ଗଠନ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଭୁବନେଶ୍ବର ଉପକଣ୍ଠରେ ଆଜିବି ଦୟା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଏହି ନଦୀ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେବାରେ ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷୀ । ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ମହୋଦଧି । ଦେଶର ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । 1857ର ମହା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ । ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ବାଜି ରାଉତଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି । ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଓଡିଶା ରାଜ୍ଯ ଗଠନ ହୋଇଛି । ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସାହସ ସଂଗ୍ରାମ ସବୁବେଳେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିବ । ନେତାଜୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ।’
ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାଚୀନ:
ଓଡ଼ିଶା ନାରୀ ଶସକ୍ତି କରଣର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ 15 ଜଣ ମହିୟସୀ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଳତୀ ଦେବୀ ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଇତିହାସରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବର ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଚସ୍ପତି ଜଣେ ମହିଳା, ପୂର୍ବରୁ ବି ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ । ଏହି ବିଧାନସଭା ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ । ସୁସ୍ଥତା ସହ ବିତର୍କ ହୁଏ ।
ରାଜନୀତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ:
ରାଜନିତୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗୀଦାରୀ କଥା ଉଠାଇ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କଲେ ମହାମହିମ । ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ ଉତ୍ସାହଜନକ । ବାଚସ୍ପତି ଜଣେ ମହିଳା । ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଭାରତର ଦ୍ବିତୀୟ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଅନେକ ଜନମଙ୍ଗଳ କାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ଓଡିଶା ବିଧାନସଭା ପେପର ଲେସ୍ ହୋଇଛି ।
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଶଂସା:
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେଲେଣି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ।
ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୂର ଓଡ଼ିଶା:
ଉଦବୋଧନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ, ‘ଚାଷୀ ଓ ଚାଷ ସଶକ୍ତ ନନେଲେ ଦେଶ କିପରି ସଶକ୍ତ ହେବ । ଓଡିଶାରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ନୂଆରୂପ ନେଉଛି । ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟି । ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରରୂର ଓଡିଶା । ଓଡ଼ିସାରେ ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି ରହିଛି । ଏସବୁରୁ ସୁବିନିଯୋଗ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ । ଓଡ଼ିଶା 2036ରେ ଗଠନର ଶତବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରିବ । ଓଡିଶାର ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ କାମ କଲେ ସବୁ କିଛି କରାଯାଇପାରିବ । ଭାରତ ପୃଥିବୀର ଏକ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଉଛି । ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରୀ ଭାରତରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଦେଶ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାମ କରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ।
ବିକଶିତ ଭାରତର ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା:
ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯୁଗ । ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲଙ୍କ ଠାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଯାଏ ସବୁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶା । ଓଡିଶା ସମୃଦ୍ଧ ହେବ । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । IT ଓ AI କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଅଗ୍ରଣୀ । ଏହା ବିକଶିତ ଭାରତର ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି ମହାମହିମ ।
ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କଣ ଆହ୍ବାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ?
ଗଣ ବିନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ । ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ । ଆପଣ ମାନେ ଜନଗଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା । କାଳେ କାଳେ ଜନତାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନର ଡୋରି ଥାଏ । ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଦେଶର ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ପାଇଁ କାମ କରିବା ହିଁ ଅନ୍ତଦୋୟର ବାର୍ତ୍ତା । ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଆଚରଣ ଉଭୟ ମୂଲ୍ୟବାନ । ଲିଡର ଯାହା କରିବେ ଜନତା ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ । ଗୃହରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭଲ ରଖିବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।
ଜନ୍ମଭୂମି-କର୍ମଭୂମିକୁ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ, ‘ଓଡିଶା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଜିର ଦିନ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇରହିବ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ । ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥଲେ । ଜନ୍ମଭୂମି ଓ କର୍ମଭୂମିକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି । ମଣିଷ ଯେତେ ବଡ ହେଲେ ବି ଜନ୍ମ ଭୂମି କର୍ମଭୂମିକୁ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ।’
ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା:
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ପହଁଚି ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ । ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖି ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ । ସେ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା୨୦ରେ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା୩୦ରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଂସଦୀୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର