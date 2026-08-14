କେନ୍ଦ୍ର ସଂଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୪-୨୫, ଓଡ଼ିଶାର ୬ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ କଳାକାରଙ୍କୁ ୨୦୨୪ ଏବଂ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଫେଲୋସିପ୍ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : August 14, 2026 at 8:37 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଡ଼ିଶାର ୬ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କେନ୍ଦ୍ର ସଂଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର -୨୦୨୪-୨୫ରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ 6 ଓଡ଼ିଆ । କେନ୍ଦ୍ର ସଂଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୪-୨୫ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ କଳାକାରଙ୍କୁ ୨୦୨୪ ଏବଂ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଫେଲୋସିପ୍ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଏକାଡେମୀ ସ୍ମୃତି ଫଳକ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାର ୬ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର
୨୦୨୪ ବର୍ଷ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ଗୁରୁ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକ ନୃତ୍ୟରେ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ନାଗ ଏବଂ ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଇଲିଆନା ସିତାରିଷ୍ଟ, ପାରମ୍ପରିକ ସଂଗୀତରେ ବିଶିଷ୍ଟ ମର୍ଦ୍ଦଳ ଗୁରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉରେ ପଗୁଲୁ ଜେନା ଏବଂ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୁବୋଧ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ, ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଓ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସିଂ, ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଚିବ ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ସଚିବ ଡ. ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂରେଚ୍ଛା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାର 6 ପ୍ରତିଭା ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ଯ ସମେତ ସାରା ଦେଶରୁ ଛୁଟିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ସମସ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଭାର ଏହି ଉଚ୍ଚ ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ।
ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ନାଟ୍ୟ, ଲୋକ ଏବଂ ଜନଜାତି କଳା, କଠୋରପତଳୀ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ନାଟ୍ୟ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’କୁ ଅପମାନ କଲେ ହେବ ଅପରାଧ: ବିଲ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାମ ମେହେରଙ୍କୁ ସନ୍ଥ କବୀର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର