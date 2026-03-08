ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ; ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
Published : March 8, 2026 at 10:24 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ । ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
Warm greetings to all on International Women’s Day! Educated and empowered women are the pillars of a progressive nation. As Nari Shakti continues to excel across diverse fields and lead with courage, it strengthens the foundations of a more inclusive and prosperous society. On…— President of India (@rashtrapatibhvn) March 8, 2026
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ! ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ତମ୍ଭ । ନାରୀ ଶକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରି ସାହସର ସହିତ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହିତ, ଏହା ଏକ ଅଧିକ ସମାବେଶୀ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ । ଏହି ଅବସରରେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏପରି ଏକ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମର ସାମୂହିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃ ଦୃଢ଼ କରିବା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ସମ୍ମାନ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଆସନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ସଫଳତା ଏକ ଅଧିକ ସମତାମୂଳକ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଏମିତି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ।"
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ନାରୀଶକ୍ତି ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଆମ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି।— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) March 8, 2026
ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ 'ସୁଭଦ୍ରା' ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ… pic.twitter.com/d6BlbSypxo
ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ସେହିପରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ । ନାରୀଶକ୍ତି ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି । ଆମର ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନାରୀଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସମାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠାରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ । ଆସନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ସଫଳତାକୁ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସମାନତା ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ଗଠନରେ ସହଭାଗୀ ହେବା ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ 'ସୁଭଦ୍ରା' ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଉଥିବା ବେଳେ 'ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି' ଅଭିଯାନ ଜରିଆରେ ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଝିଅମାନଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ' ଯୋଜନା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା' ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି । ସେହିପରି 'ମମତା' ଓ 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା' ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ମା' ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି । 'ସୁଭଦ୍ରା ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର' ଓ 'ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ସମ୍ବାଦ' ଭଳି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଚେତନତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରୁଛି ।
On International Women’s Day, I acknowledge and celebrate the immense contributions of women whose dedication, resilience and leadership continue to shape our society.— Governor Odisha (@GovernorOdisha) March 8, 2026
Their service and achievements remain a powerful force in driving progress and strengthening our nation. pic.twitter.com/a0eDfGm9Zy
ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ:
ସେହିପରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି । ସମାଜକୁ ଗଠନ କରିବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ, ସାହସ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି । ମହିଳାମାନଙ୍କ ସେବା ଏବଂ ସଫଳତା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
Women empowerment has always been the guiding force behind all our initiatives. #Odisha has distinguished itself as a true champion of women empowerment by spearheading transformative initiatives such as #MissionShakti, #MAMATA, and the pioneering #GenderBudget. On #WomensDay, we… pic.twitter.com/A3i30IaSLc— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) March 8, 2026
ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା:
ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ପଛରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ସର୍ବଦା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଶକ୍ତି ହୋଇଆସିଛି । ମିଶନଶକ୍ତି, ମମତା, ଏବଂ ଜେଣ୍ଡର ବଜେଟ୍ ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପଦକ୍ଷେପର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ନିଜକୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ପ୍ରକୃତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି । ମହିଳା ଦିବସରେ, ଆମେ କେବଳ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ମନୋଭାବ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରୁନାହୁଁ, ବରଂ ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭୂମିକା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ନବୀକରଣ କରୁଛୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ନୀତି, ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ହେବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର