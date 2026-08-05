ETV Bharat / state

ଗୋପାଳପୁର ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗୋପାଳପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଦର୍ଶନ ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Dhabaleshwar Peeth
ଗୋପାଳପୁର ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 5, 2026 at 7:16 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

President Ganjam Visist ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ଗୋପାଳପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଦର୍ଶନ ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ଭୋର ୫ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ଆର୍ମି ଏଡି କଲେଜରୁ ବାହାରି ଗୋଳାବନ୍ଧ ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପୁନର୍ବାର ଆର୍ମୀ ଏଡି କଲେଜକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।

ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେବାୟତ ଶଙ୍କର ରଣାଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସଭାପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ।

Dhabaleshwar Peeth
ଗୋପାଳପୁର ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ (ETV Bharat)

ସାଢ଼େ ୧୦ଟା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍‌ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

Dhabaleshwar Peeth
ଗୋପାଳପୁର ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ (ETV Bharat)

TAGGED:

PRESIDENT DROUPADI MURMU
PRESIDENT GOPALPUR DHABALESWAR
DROUPADI MURMU ODISHA VISIT
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ
PRESIDENT GANJAM VISIT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.