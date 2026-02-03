ପୁରୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି: ନୋ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଜୋନ ଘୋଷଣା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାରେ କରିବେ ପିଣ୍ଡଦାନ
ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏଥିପାଇଁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ ଘୋଷଣା ।
Published : February 3, 2026 at 5:42 PM IST
ପୁରୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ପୁରୀସ୍ଥିତ ଲୋକ ଭବନରେ ରାତ୍ରୀଯାପନ କରିବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରର ୧୦ କିମି ପରିସୀମା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୋ-ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଜୋନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ 30 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ।
ସକାଳ 6ଟାରୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ:
ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚତୁର୍ଥଥର ପାଇଁ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୬ଟାରୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାସୂଚୀ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନ୍ତାକାଲି ବୁଧବାର ସକାଳ ୬.୫୦ ମିନିଟରେ ଲୋକଭବନରୁ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ସକାଳ ୭.୦୫ ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ସେଠାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ୭.୪୦ ମିନିଟରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେବେ । ଗର୍ଭଗୃହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ପାସ୍ଧାରୀ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସେବାୟତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।
କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ସକାଳ ୮ଟା ୧୦ ମିନିଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଲୋକ ଭବନ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ । ଏହାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସକାଳ ୯ ଟା ୧୫ ମିନିଟରେ ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ବାୟୁସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍କେଡ ରୁଟ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋ-ଭେହିକିଲ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ୩୦ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ବଡଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏହି ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବାହାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଝଲକ ପାଇପାରିବେ ।
ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ପାଳନ:
ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ୧୨ ଟାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି (୪ ତାରିଖ) ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ସହରକୁ "ଡ୍ରୋନ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ" ବା "ନୋ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଜୋନ" ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହେବା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ "ବ୍ଲ୍ୟୁ ବୁକ୍" ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପରିଡା ପୁରୀ ସହରର ୧୦ କିମି ପରିସୀମା ଅଞ୍ଚଳକୁ "ନୋ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଜୋନ" ବା "ଡ୍ରୋନ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ" ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏସପିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ପତ୍ର ଆଧାରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।
'ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ଵାରରେ ସ୍ବାଗତ କରିବୁ'
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ରାଜରତନ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରୀ ଆସୁଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ହିସାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ । ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଯାଇ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ଆମେ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ହିସାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ଵାରରେ ସ୍ବାଗତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେବୁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଉପହାର ସ୍ଵରୂପ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ବସ୍ତ୍ର, ସୁଖୁଲି ମହାପ୍ରସାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି । ଏହା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମହାମହିମଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଗସ୍ତ ହେବ ।"
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି,"ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 2 ଦିନିଆ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରୁ ନେଇ ଲୋକ ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଯାଇ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ । ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସଫଳ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।"
