ପୁରୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି: ନୋ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଜୋନ ଘୋଷଣା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାରେ କରିବେ ପିଣ୍ଡଦାନ

ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏଥିପାଇଁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ ଘୋଷଣା ।

ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ସହର, ନୋ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଜୋନ ଘୋଷଣା (File Pic)
ପୁରୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ପୁରୀସ୍ଥିତ ଲୋକ ଭବନରେ ରାତ୍ରୀଯାପନ କରିବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରର ୧୦ କିମି ପରିସୀମା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୋ-ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଜୋନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ 30 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ।

ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ସହର, ନୋ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଜୋନ ଘୋଷଣା (ETV Bharat Odisha)

ସକାଳ 6ଟାରୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ:
ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚତୁର୍ଥଥର ପାଇଁ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୬ଟାରୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ (ETV Bharat Odisha)

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାସୂଚୀ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନ୍ତାକାଲି ବୁଧବାର ସକାଳ ୬.୫୦ ମିନିଟରେ ଲୋକଭବନରୁ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ସକାଳ ୭.୦୫ ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ସେଠାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ୭.୪୦ ମିନିଟରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେବେ । ଗର୍ଭଗୃହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ପାସ୍‌ଧାରୀ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସେବାୟତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । (ETV Bharat Odisha)

କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ସକାଳ ୮ଟା ୧୦ ମିନିଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଲୋକ ଭବନ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ । ଏହାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସକାଳ ୯ ଟା ୧୫ ମିନିଟରେ ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ବାୟୁସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍କେଡ ରୁଟ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋ-ଭେହିକିଲ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ୩୦ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ବଡଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏହି ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବାହାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଝଲକ ପାଇପାରିବେ ।

ଲୋକ ଭବନ, ପୁରୀ (ETV Bharat Odisha)

ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ପାଳନ:
ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ୧୨ ଟାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି (୪ ତାରିଖ) ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ସହରକୁ "ଡ୍ରୋନ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ" ବା "ନୋ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଜୋନ" ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହେବା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ "ବ୍ଲ୍ୟୁ ବୁକ୍" ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପରିଡା ପୁରୀ ସହରର ୧୦ କିମି ପରିସୀମା ଅଞ୍ଚଳକୁ "ନୋ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଜୋନ" ବା "ଡ୍ରୋନ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ" ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏସପିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ପତ୍ର ଆଧାରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।

ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ସହର, ନୋ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଜୋନ ଘୋଷଣା (ETV Bharat Odisha)
'ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା'ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାବତ ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ବିପିନ ପତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପବିତ୍ର ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି । କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା । ବୁଧବାର ସକାଳ ୭ଟାରେ ଏଠାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାସ ମିଳିଥିବା ସେବାୟତମାନେ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଏପରି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ଖୁବ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି ।"
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପରିଡା ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)

'ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ଵାରରେ ସ୍ବାଗତ କରିବୁ'
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ରାଜରତନ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରୀ ଆସୁଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ହିସାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ । ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଯାଇ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ଆମେ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ହିସାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ଵାରରେ ସ୍ବାଗତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେବୁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଉପହାର ସ୍ଵରୂପ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ବସ୍ତ୍ର, ସୁଖୁଲି ମହାପ୍ରସାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି । ଏହା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମହାମହିମଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଗସ୍ତ ହେବ ।"


ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି,"ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 2 ଦିନିଆ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରୁ ନେଇ ଲୋକ ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଯାଇ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ । ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସଫଳ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।"

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

