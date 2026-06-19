ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଆଜିଠାରୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
Published : June 19, 2026 at 7:13 AM IST
DRAUPADI MURMU ODISHA VISIT, ଭୁବନେଶ୍ବର : ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଆଜିଠାରୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏଥର ଜନ୍ମମାଟିରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ମହାମହିମଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଁକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୁପାୟିତ କରିବା ସହ ସଫାସୁତୁରା ପରିବେଶ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ଯାଇଛି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
- କଲେଇକୁଣ୍ଡା ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ବାୟୂସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଦାଣ୍ଡବୋଷ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଦିନ ପାଖାପାଖି ୩.୧୫ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ମହାମହିମ
- ସେଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାରକେଡ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନକୁ ଆସିବେ
- ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାସଭବନରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି
- ପରେ ବାସଭବନରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଓ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ ମହାମହିମ
ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ । ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ପାହାଡ଼ପୁର ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ କରିବେ । ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମାଟି । ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ଲାଗି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ ସହ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ପାହାଡ଼ପୁର ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ହେବ, ସେନେଇ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସଚେତନ ରହିଛି । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୧୫୦ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ୫ ୟୁନିଟ ସିଏପିଏଫ୍, ଏନ୍ଏସଜି କମାଣ୍ଡୋ, ଶତାଧିକ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମୁତୟନ ରହିବେ । ଏସପି ଓ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରାଙ୍କ ଅଫିସର, ଏଏସପି ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଫିସର, ଡିଏସପି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଫିସର, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏସଆଇ, ହୋମଗାର୍ଡ, ଏସଓଜି ଟିମ୍, ଡିବିଏଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଆଦି ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଲିସ ଛାଉଣୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ: ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ବ୍ରିଫିଂ ଓ ରିହରସାଲ ସମ୍ପନ୍ନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜନ୍ମଦିନରେ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ବଡ ଭେଟି ଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ହେବ ଏକାଧିକ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ:- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର