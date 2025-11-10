ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଆସନ୍ତା ଶୀତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ

ଚଳିତ ମାସ ୨୭ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ।

୨୭ରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ; ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
୨୭ରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ; ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 10, 2025 at 11:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଇତିହାସରେ ଯାହା କେବେ ହୋଇନଥିଲା ତାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାକୁ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆସନ୍ତା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେଠାରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେଶ ଉପଲକ୍ଷେ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିବେ । ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।

ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଥମ

ଚଳିତ ମାସ ୨୭ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ । ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ନଭେମ୍ବର ୨୭ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ ୨୯ଟି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି । ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା । ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ପ୍ରଥମଥର ଓ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ । ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସମ୍ବୋଧନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଆସନ୍ତା ଶୀତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଆସନ୍ତା ଶୀତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ (ETV BHARAT ODISHA)


୨୮ରେ ଆସିବ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍
ନଭେମ୍ବର ୨୮ରେ ଆସିବ ୨୦୨୫/୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ । ବଜେଟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଗତ କରିବେ । ନଭେମ୍ବର ୨୯, ଡିସେମ୍ବର ୧ ଓ ୨ରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି । ଡିସେମ୍ବର ୩, ୧୨, ୧୮, ୨୪, ୨୬ ତାରିଖରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେମ୍ଵର ବିଲ୍ ଆଗତ ହେବ । ଡିସେମ୍ବର ୪, ୫, ୬ ଓ ୮ ତାରିଖରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫/୨୬ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ହୋଇ ପାରିତ ହେବ । ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର ୯, ୧୦, ୧୧, ୧୩, ୧୫, ୧୬, ୧୭, ୧୮, ୨୦, ୨୨, ୨୩, ୨୭, ୨୯, ୩୦ ଓ ୩୧ରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି ।

ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଆସନ୍ତା ଶୀତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଆସନ୍ତା ଶୀତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ (ETV BHARAT ODISHA)



ଦେଶର ପଞ୍ଚଦଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ଓ ଦେଶର ଦ୍ବିତୀୟ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ସେହିପରି ସେ ସ୍ବାଧୀନ ଭାରତର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ସ୍ବାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ । ଦ୍ରୌପଦୀ ୧୯୯୭ ମସିହାରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ୧୯୯୭ରେ ସେ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ । ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ୨୦୦୦ ଓ ୨୦୦୪ରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୬, ୨୦୦୦ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୬, ୨୦୦୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ୨୦୦୨ ଅଗଷ୍ଟ ୬ରୁ ୨୦୦୪ ମେ ୧୬ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୫ରେ ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ୨୦୨୧ ଯାଏଁ ପଦରେ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଭାରତର ୧୫ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଫେଲରେ ଉଡାଣ ଭରିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚାରି ଦିନିଆ କେରଳ ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ; ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଫସିଲା ହେଲିକପ୍ଟର ଚକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
PRESIDENT DROUPADI MURMU
PRESIDENT ADDRESS ODISHA ASSEMBLY
ODISHA ASSEMBLY WINTER SESSION
PRESIDENT ADDRESS ODISHA ASSEMBLY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.