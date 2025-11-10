ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଆସନ୍ତା ଶୀତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
ଚଳିତ ମାସ ୨୭ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ।
Published : November 10, 2025 at 11:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଇତିହାସରେ ଯାହା କେବେ ହୋଇନଥିଲା ତାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାକୁ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆସନ୍ତା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେଠାରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେଶ ଉପଲକ୍ଷେ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିବେ । ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଥମ
ଚଳିତ ମାସ ୨୭ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ । ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ନଭେମ୍ବର ୨୭ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ ୨୯ଟି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି । ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା । ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ପ୍ରଥମଥର ଓ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ । ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସମ୍ବୋଧନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
୨୮ରେ ଆସିବ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍
ନଭେମ୍ବର ୨୮ରେ ଆସିବ ୨୦୨୫/୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ । ବଜେଟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଗତ କରିବେ । ନଭେମ୍ବର ୨୯, ଡିସେମ୍ବର ୧ ଓ ୨ରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି । ଡିସେମ୍ବର ୩, ୧୨, ୧୮, ୨୪, ୨୬ ତାରିଖରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେମ୍ଵର ବିଲ୍ ଆଗତ ହେବ । ଡିସେମ୍ବର ୪, ୫, ୬ ଓ ୮ ତାରିଖରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫/୨୬ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ହୋଇ ପାରିତ ହେବ । ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର ୯, ୧୦, ୧୧, ୧୩, ୧୫, ୧୬, ୧୭, ୧୮, ୨୦, ୨୨, ୨୩, ୨୭, ୨୯, ୩୦ ଓ ୩୧ରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି ।
ଦେଶର ପଞ୍ଚଦଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ଓ ଦେଶର ଦ୍ବିତୀୟ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ସେହିପରି ସେ ସ୍ବାଧୀନ ଭାରତର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ସ୍ବାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ । ଦ୍ରୌପଦୀ ୧୯୯୭ ମସିହାରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ୧୯୯୭ରେ ସେ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ । ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ୨୦୦୦ ଓ ୨୦୦୪ରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୬, ୨୦୦୦ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୬, ୨୦୦୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ୨୦୦୨ ଅଗଷ୍ଟ ୬ରୁ ୨୦୦୪ ମେ ୧୬ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୫ରେ ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ୨୦୨୧ ଯାଏଁ ପଦରେ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଭାରତର ୧୫ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର