ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ମହାମହିମଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପୁରୀବାସୀ ଉତ୍ସାହିତ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।
Published : January 29, 2026 at 11:46 PM IST
ପୁରୀ: ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୁରୀ ଆସିବେ । ପରଦିନ ୪ ତାରିଖ ସକାଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ । ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପୁଷ୍କରିଣୀର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା କାନ୍ଥକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଯାଉଛି । ପୁଷ୍କରିଣୀର ପାହାଚକୁ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଆଲୋକିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ସେହିପରି ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଚରିପାଖରେ ଥିବା ଆବାସିକ ଗୃହ ଓ ଲଜ୍ ଗଡିକରେ ଯାତ୍ରୀ ନ ରଖିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବାସିନ୍ଦା ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି । କାକୁଡି ଖାଇ ଛକ ଠାରୁ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଓ ସ୍ୱେରଜର ମରାମତି କରାଯାଉଛି । ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାକୁ ପୁରୀ ଜିଲା ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି । ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଥିବା ବାଲିସାହିକୁ ଆସୁଥିବାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକର କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ୩ ତାରିଖରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି । ଫେବୃୟାରୀ ୩ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ମହାମହୀମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ ୪ ତାରିଖ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କୌଣସି ଠାରେ ଯେପରି କିଛି ତୃଟି ନ ରୁହେ ସେଥି ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ସହ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ୟାରିକେଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ପୂର୍ବ ସମୟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ଚଳିତ ଗସ୍ତକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପରେ ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୁରକ୍ଷା,ବ୍ୟାରିକେଡ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ରାସ୍ତା ମରାମତି, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶୌଚାଳୟ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ୪ ତାରିଖରେ ଫେରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।
ବାଲିସାହିର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ହିଞ୍ଜଳ ଜାଗା ସମ୍ପାଦକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲି କୁହନ୍ତି, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ । ସେ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆମ ସାହିରେ ଥିବା ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଯିବେ । ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ୍ ଖୁସିର କଥା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ । ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ୍ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ର କଥା ।"
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଫେବୃଆରୀରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃୟାରୀ ୩ ଓ ୪ ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରୀରେ ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଆମ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାରୁ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ବେଆଇନ ଲଜ, ହୋମ ଷ୍ଟେକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଲଜରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ରେ ୨୫ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ରହିବେ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ,ପୁରୀ