ଜନ୍ମମାଟିରେ ମହାମହିମ...2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ
ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା
Published : June 19, 2026 at 6:24 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ସଡ଼କ ପଥରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଲାଇକୁଣ୍ଡାରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାରକେଡ ଯୋଗେ ସଡ଼କ ପଥରେ ଆସିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାମହିମ । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ହୋଲିଡେ ହୋମରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ଏମ୍ସର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ମହାମହିମ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ମେଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭେଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାହାଡପୁର ଗସ୍ତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ୪୭,୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ହେବ ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ।
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରତିକୂଳ ଖରାପ ପାଣିପାଗ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି । ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରୁଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା । ଖରାପ ପାଣିପାଗ ପାଇଁ ଅକାଶ ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ି ସଡକପଥରେ ଆସିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କୋଲେଇକୁଣ୍ଡାରେ ବିମାନ ଅବତରଣ ପରେ ସଡକପଥରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ ମହାମହିମ ।
ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୩.୪୫ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାୟୁସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଆସି ଦାଣ୍ଡବୋଷ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଖରାପ ପାଣିପାଗ ପାଇଁ କୋଲେଇକୁଣ୍ଡାରୁ ଅବତରଣ କରି ସେଠାରୁ ସେ ସଡ଼କ ପଥରେ ଖଡଗପୁର ବହରାଗୋଡା, ବମ୍ବେଛକ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି, ଦ୍ଵାରଶୁଣି ଘାଟି ଦେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା । ଶିବିରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା । ଆସନ୍ତାକାଲି ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୂଚନା ରହିଛି।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର