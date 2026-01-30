ମା' ବିରଜା ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନାଭିଗୟାରେ କରିବେ ପିଣ୍ଡଦାନ
ଆସନ୍ତା 3ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମା'ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ନାଭିଗୟାରେ କରିବେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି।
Published : January 30, 2026 at 1:24 PM IST
ଯାଜପୁର: ନାଭିଗୟାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଆସନ୍ତା 2ରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଫେବୃଆରୀ 3 ଦିନ ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ନାଭିଗୟାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଜେଇ ହେଉଛି ମା' ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର । ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେବାୟତ ।
ଆସନ୍ତା 3, ସକାଳ 9ଟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ମୌକ୍ଷ ପାଇଁ ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ନାଭିଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ । ଏହି ପୂଜାରେ 17 ଜଣ ସେବାୟତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ହେବ । ତେବେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଶର କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ନାଭିଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ ।
ନାଭିଗୟାର ବିଶେଷତ୍ବ କ'ଣ ?
ମା' ବିରଜାଙ୍କ ସେବାୟତ କୁହନ୍ତି ଯେ, ନାଭିଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରି ମା' ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ପିତୃମାତୃଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ନାଭିଗୟାର ଇତିହାସ ହେଉଛି ଗାୟସୁର ବୋଲି ଜଣେ ଅସୁର ଥିଲେ । ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସେ ଏଠାରେ ଶୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଯାହାଦ୍ବାରା ଲୋକମାନେ ତାର ପାଦରେ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ l ସେହି ଦିନଠାରୁ ନାଭିଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସୁଛି l
ସେବାୟତଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସିଲ ଲହରୀ:
ଏନେଇ ସେବାୟତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଣି କହିଛନ୍ତି," ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୋପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି l ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସେବାୟତ ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି l ତାଙ୍କର କୌଣସି ପାରମ୍ପାରିକ ସେବାୟତ ନଥିବାରୁ ଆମ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ସେବାୟତ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଜଣ ସେବାୟତ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ l ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି l ଆମ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯିବ । ଭାରତ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେବେ ମା'ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି । ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ l ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ।"
'ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି'
ସେହିପରି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବଳଭଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ମା' ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଏହା ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ । ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିନାହାନ୍ତି l ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ l ସେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ପିଣ୍ଡଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି l ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସାରା ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବ ଓ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସବୁଆଡେ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ହେବ l "
ଏପରି କହିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାପସ ରଞ୍ଜନ ଦେହୁରୀ କହିଛନ୍ତି,"ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ "ବ୍ଲ୍ୟୁ ବୁକ୍" ଅନୁଯାୟୀ କଡ଼ା କଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଯାଜପୁରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ "ନୋ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଜୋନ" ବା "ଡ୍ରୋନ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ" ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ବିଭାଗକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ସବୁ ବିଭାଗ କରୁଛନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର