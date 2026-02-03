ଯାଜପୁରରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
କ଼ଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ପ୍ରୟ ସାଢେ 9.50ଟାରେ ଯାଜପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ । ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ।
Published : February 3, 2026 at 10:24 AM IST|
Updated : February 3, 2026 at 10:48 AM IST
ଯାଜପୁର: ବିରଜାପୀଠ ଯାଜପୁରରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । କ଼ଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ପ୍ରୟ ସାଢେ 9.50ରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ପଡିଆରେ ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟର ଯୋଗେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରା ଯାଇଥିଲା।
କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ ନିକଟରୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଯାଜପୁରର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପାଛୋଟି ଅଣାଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରେଫ୍ରେସ ରୁମରେ ଫ୍ରେସ ହୋଇ ହାତଗୋଡ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମା' ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ନାଭିଗୟା ନିକଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି।
ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୋପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଇବେ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସରୋଜ ପତି l ଏହି ପୂଜାରେ 17 ଜଣ ସେବାୟତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ । ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଶର କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ନାଭିଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ । ଏଥି ପାଇଁ ସେବାୟତ ମହଲରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାଜପୁରରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
5ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 6 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହି ଗସ୍ତ ଆବସରରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଲେଶ୍ବର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଆଜି ନାଭିଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରି ସାରିବା ପରେ 12ଟା 40ରେ ବାଲେଶ୍ବର ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବେ । ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ବାଦଶ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6.00ଟା ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ପୁରୀ ଲୋକ ଭବନ ଯାଇ ରାତ୍ରୀଯାପନ କରିବେ । 4 ତାରିଖ (ବୁଧବାର) ପୁରୀ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।
4 ତାରିଖ ଜନ୍ମମାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
4 ତାରିଖ ଦିନ ପୁରୀରୁ ସିଧାସଳଖ ଜନ୍ମମାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ତାଙ୍କ ରାଇରଙ୍ଗପୁରସ୍ଥିତ ଘରେ ରାତ୍ରୀ ଯାପନ ମଧ୍ୟ କରିବେ । ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଜଶିପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ଶିମିଳିପାଳ ମଧ୍ୟ ଯିବେ । ଭଞ୍ଜବୀର ସୁନାରାମ ସୋରେନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ । ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ମହୁଲଡିହାସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ । ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଓୟୁଏଟି କ୍ୟାମ୍ପସ, ତୀରନ୍ଦାଜୀ କେନ୍ଦ୍ର, ସହରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଏମଏସସିବି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ୟାମ୍ପସ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ।
ଫେବୃଆରୀ ୬ ତାରିଖ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶିମିଳିପାଳଠାରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହ ଭାବବିନିମୟ କରିବେ । ସେହିଦିନ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯାଇ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବେ । ଭୁବନେଶ୍ବର ଫେରି ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଟୱର୍କ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆୟୋଜିତ 'ବ୍ଲାକ ସ୍ୱାନ ସମିଟ, ଇଣ୍ଡିଆ'ରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ । ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୭ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଗଦଲପୁରରେ 'ବସ୍ତର ପାଣ୍ଡୁମ ୨୦୨୬' ମହୋତ୍ସବ ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ଗସ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ରାୟପୁର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ।
