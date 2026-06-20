'ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି': ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ଓଡ଼ିଶାରେ 47,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବହୁବିଧ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : June 20, 2026 at 6:11 PM IST
PRESIDENT MURMU AND PM MODI IN RAIRANGPUR, ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପାହାଡ଼ପୁରରେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 47 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବହୁବିଧ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବ ଭାରତ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ବିକାଶର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପଥରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । "କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ସମୟରେ ପଛୁଆ ରହିଥିବା ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବେ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ବିକାଶର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଏବଂ ସରକାର 'ପୂର୍ବୋଦୟ' ନୀତିରେ କାମ କରୁଛି ।
"ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପଥରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ବିକଶିତ କରିବା । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 'ପୂର୍ବୋଦୟ' ନୀତିରେ କାମ କରୁଛୁ," ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବଳକୁ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରୁଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। "ଓଡିଶାର ଝିଅ ଆଜି ଦେଶର ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଉଦାର ଏବଂ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଦେଶ ଏବଂ ସମାଜର ସେବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଟଳ ସମର୍ପଣ କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପରିଚୟ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପରିଚୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି," ବୋଲି ମୋଦି ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ।
ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଥିବାରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି । ଆଜି ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୀଙ୍କ ସହିତ ପାହାଡ଼ପୁର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି," ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାହାଡ଼ପୁର ଗ୍ରାମ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ସହିତ ଏକ 'ସୌର ଗ୍ରାମ' ହେବ, ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସୌର ଶକ୍ତିରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ । କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ତୁଳନା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାହାଡ଼ପୁର ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ନିଜର ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । "ପାହାଡ଼ପୁର ଏବେ ଏକ ସୌର ଗ୍ରାମ ଭାବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହେବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ସୌର ଶକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ । ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ଅଛି, ସେହିପରି ପାହାଡ଼ପୁର ଏକ ସୌର ଗ୍ରାମ ଭାବେ ପରିଚୟ ଅର୍ଜନ କରିବ," ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଆର୍ଥିକ 'ସମ୍ଭାବନା'ରେ ପରିଣତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବିଶାଳ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖୁଛି । ସେ 'ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା' ଅଭିଯାନ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପର ସଫଳତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ରାଜ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଘରୋଇ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
"ଆମ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ଭାବନାରେ ପରିଣତ କରୁଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ଆସୁଛି, ଏଠାରେ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି," ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁଣିଥରେ ଦୋହରାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଦିବାସୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି ।
"ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବୁ । ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସୁବିଧା ମିଳିବା ଉଚିତ... ଏଥିପାଇଁ, ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 500 ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଇଛି," ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଉପସ୍ତାପନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିପୁଳ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ତାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣେ ।
"ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଏବେ 2 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି । ଏହି ଅବସରରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆସିବାର ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି - ଏହି ସୁଯୋଗ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣେ," ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି ।
LIVE: President Droupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi grace the event marking completion of 2 years of Govt of Odisha at Rairangpur https://t.co/rqiCiufQfR— President of India (@rashtrapatibhvn) June 20, 2026
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶନିବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିତ ଭାବରେ 47,600 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକୀରେ ଶକ୍ତି, ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ସଂଯୋଗୀକରଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 600-ମେଗାୱାଟ ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପମ୍ପଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଦୁଇଟି 660-ମେଗାୱାଟ ୟୁନିଟ୍ ନେଇ ଗଠିତ IB ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନର ପର୍ଯ୍ୟାୟ-II ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଏହି ମୂହୁର୍ତ୍ତଟି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଏକ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣାଭ କ୍ଷଣ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏକ ବିଶେଷ ଅବସରକୁ ପାଳନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୃଦୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଦୁଇ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଠ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ମୋହନ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ,"ଆମ ବିଜେପି ସରକାରର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ, ଆପଣଙ୍କର ସଦୟ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ, ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୂରଣ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣ ଆଠ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ।"
ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ୬୮ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ । ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମାଟିରୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା ସେବା, ସମର୍ପଣ ଓ ସଂକଳ୍ପର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଦାହରଣ । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ, ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁଖମୟ… pic.twitter.com/hG2WFSYBQS— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) June 20, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 12 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, "There is a little bit of Modi, in Every one’s life."
୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ,"ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ; ତାହା ହେଉଛି ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ। ଗତବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ କରକମଳରେ 'ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା-ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା' ସମ୍ମିଳନୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ରଖିବ ।... ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ୩.୧୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୧୫୨ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୪୪ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛୁ । ଆମର ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ୨୯ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି । ଆମର ଏହି ଶିଳ୍ପାୟନ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ସମାବେଶୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋହନ ।
ପାହାଡ଼ପୁରରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଗୋସାଣୀ ପୀଠ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତା'ପରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଏବଂ ହୋ ଜାହେରାସକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲେ । ଜାହେରାସ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବଗିଚା ଯେଉଁଠାରେ ଆଦିବାସୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଗୋସାନୀ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଜଡିତ। ପରେ ଦୁଇ ନେତା ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସିପୁନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । 2022 ମସିହାରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ୟାମ ଚରଣ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ମୋଦି ଶ୍ୟାମ ଚରଣ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାହାଡ଼ପୁରରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାହାଡପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାମହିମ, ପିଏମ୍ ମୋଦି; ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ, ୪୭,୬୦୦ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଜି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର