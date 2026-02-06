ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ବାନ୍ ସମ୍ମିଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; "ଫିନଟେକ୍ ହେବ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଜୀବନରେଖା, ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିରେ ହେବ ସହାୟକ"
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରର GFTNର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ।
Published : February 6, 2026 at 10:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭ର ସ୍ବପ୍ନକୁ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ AI ଉପଯୋଗୀତାରେ ଫାଇନାନ୍ସ ସହ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉଭୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯାହା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଗକୁ ବଢୁଛି । ବ୍ଲାକ ସ୍ୱାନ ସମିଟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରର GFTN ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଟୱର୍କର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ।
ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଉଦଯାପିତ ହୋଇଛି ଦୁଇ ଦିନିଆ ବ୍ଲାକ ସ୍ୱାନ ସମିଟ୍ । ଉଦଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଟୱାର୍କ-GFTNର ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବ୍ଲାକ ସ୍ୱାନ ସମ୍ମିଳନୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସ୍ବାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର AI ସେକ୍ଟରର ଅଗ୍ରଣି ସଂସ୍ଥା ସ୍ରାଭମ ସହ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏମଓୟୁ ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବ । ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତିନିଧି ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଭୂତପୂର୍ବ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି । ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହେଉଛି ଯେ, ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାସହ ତାଳ ଦେବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଏପରି ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତିଗୁଡ଼ିକ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ, ଡିପ୍ ଫେକ୍, ଭୁଲ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ସମେତ ଗମ୍ଭୀର ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛି । ତଥାପି ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନବସୃଜନ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଏକ ବିରାଟ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୱାନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଦକ୍ଷତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବ । ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଓ ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭିନବ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ।"
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ଭାରତ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିପ୍ଳବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥ ନେଣଦେଣ ଚାଷୀ, ଛୋଟ ଦୋକାନୀ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ହୋଇଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଫିନଟେକ୍’ ଏକ ବୈଷୟିକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେଖା ପାଲଟିଛି । ଭାରତର ଫିନଟେକ୍ କାହାଣୀକୁ କେବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଲିଙ୍ଗଗତ ନ୍ୟାୟର ଗାଥା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ । ମହିଳାମାନେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶବିଶେଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିନଟେକର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଫିନଟେକ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଶେଷ ଉପଭୋକ୍ତା ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ନେତା, ପେସାଦାର ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ । ମହିଳାଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ସକ୍ରିୟ ଭାଗିଦାର କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ନୀତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଫିନଟେକ୍ କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ । ବିଶେଷକରି ଦୂରଦୂରାନ୍ତ, ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଡିଜିଟାଲ ଉପକରଣ ସହିତ ପରିଚିତ ନୁହଁନ୍ତି । ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ସହଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତା’ପରେ ଯାଇ ଫିନଟେକ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗିତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ଏକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହୋଇପାରିବ । ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କିପରି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଉପକରଣ ହୋଇପାରିବ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ନବସୃଜନକାରୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ।"
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଅର୍ଥନୀତିର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନିକଟରେ ଏକ ବିଶାଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତଥାପି କେତେକ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ପାଇଁ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ । ଏପରି ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଜାଗ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବା ଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ । ଭାରତ ସରକାର ଭାରତୀୟ ସାଇବର ଅପରାଧ ସମନ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ର, ନାଗରିକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସାଇବର ଠକେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଓ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସାଇବର ଠକେଇ ପ୍ରଶମନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ସମେତ ଅନଲାଇନ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ଓ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଅନଲାଇନ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଏହାକୁ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା କମ୍ ବୟସରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସୁବିଧା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ବୁଝିହେବ ।"
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ନବସୃଜନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ହେଉଛି, ମାନବ ପୁଞ୍ଜିରେ ନିବେଶ ।" ଡିଜିଟାଲ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବୀମା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର୍ମଶକ୍ତି ଏବଂ ନବସୃଜନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗଠନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତନେତ୍ର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ, ସେ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି । ଭାରତନେତ୍ର ପ୍ରୟାସର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୱାନ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସହ-ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଟୱର୍କକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସହଯୋଗ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଲାଗି ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ଫିନଟେକ୍ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଲାଇଫଲାଇନ ବା ଜୀବନରେଖା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉପରେ ଆମ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଏଆଇ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାଠପଢ଼ାରୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ କଲାଣି । ଆଗକୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ସହ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରିବାରେ ଫିନଟେକ୍ ବଡ଼ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବ । ମହିଳା ଉଦ୍ୟାଗୀ ସୃଷ୍ଟି ସହ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ବାଧୀନତା ଆଣିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ । ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଶରେ ବଡ଼ ବିପ୍ଲବ ଆଣିଛି । ଏ ସମ୍ମିଳନୀ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାର ବାଟ ଫିଟାଇବ ।"
